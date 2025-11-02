Dia de Finados: Famosos que fazem aniversário justamente nessa data

Veja celebridades do Brasil e do exterior que têm o dia 2 de novembro com esta função dupla no calendário: o próprio aniversário e as homenagens aos que se foram.
Marieta Severo - A renomada atriz brasileira nasceu em 1946. Com longo currículo, Marieta ganhou muita popularidade com seu papel de Nenê na série 'A Grande Família', que esteve no ar de 2001 a 2014. Ex-mulher de Chico Buarque, ela viveu depois com Aderbal Freire Filho. Ele morreu em 9 de agosto de 2023, aos 82 anos, no Rio de Janeiro.
Rafael Vitti - Ator, músico e escritor carioca nascido em 1995, ficou conhecido por novelas como Malhação e Verão 90, além de trabalhos no teatro e na música. Casado com Tatá Werneck desde 2019, é pai de Clara Maria e filho dos atores João Vitti e Valéria Alencar.
Sofia da Grécia -Aristocrata nascida em 1938 na ilha de Corfu, na Grécia, que se tornou rainha consorte do Reino da Espanha ao se casar com o então rei Juan Carlos I. De grande influência institucional, é mãe do atual rei Felipe VI e atua em causas sociais, culturais e de saúde pelo país.
Monica Iozzi - Atriz e apresentadora brasileira nascida em 1981 em Ribeirão Preto, São Paulo, conhecida por trabalhos no CQC, novelas da Globo e atuações em cinema e teatro. Destaca-se pelo humor, versatilidade e engajamento social, além de participações como comentarista em programas de entretenimento.
Marisol Nichols - Atriz norte-americana nascida em 1973 em Chicago, Illinois, conhecida por papéis em séries como Riverdale e 24 Horas, além de participações em filmes e produções de TV. Também atua em causas sociais, sendo engajada no combate ao tráfico humano e em campanhas de conscientização.
Kendall Schmidt - Cantor, ator e compositor norte-americano nascido em 1990 em Wichita, Kansas, conhecido pelo grupo Big Time Rush e pela série homônima da Nickelodeon. Também atua em projetos musicais independentes e segue em turnês internacionais com a banda.
Eddy Vilard - Ator mexicano nascido em 1988 na Cidade do México, conhecido por novelas juvenis como Rebelde e produções da Televisa. Iniciou a carreira como modelo e também participou de séries e filmes, ganhando destaque no mercado latino.
David Schwimmer - Ator e diretor norte-americano nascido em 1966 em Nova Iorque, famoso mundialmente por interpretar Ross Geller na série Friends. Também atuou no cinema, dirige episódios de TV e participa de projetos teatrais e filantrópicos nos Estados Unidos.
Sunny Sandler - Atriz norte-americana nascida em 2008 em Los Angeles, Califórnia, conhecida por atuar em diversos filmes ao lado do pai, Adam Sandler, em produções de comédia. Ganhou destaque em Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá! e segue construindo carreira no cinema juvenil.
Kim So-Yeon - Atriz sul-coreana nascida em 1980 em Seul, reconhecida por séries de sucesso como Iris, All About Eve e The Penthouse, que lhe rendeu prêmios e projeção internacional. Destaca-se pela versatilidade em dramas e thrillers, mantendo carreira consolidada na TV desde a década de 1990.
Thiago Messi - Atleta juvenil argentino nascido em 2012 em Barcelona, Espanha, filho do jogador Lionel Messi e da empresária Antonela Roccuzzo, já integrado a categorias de base. Tem chamado atenção da mídia esportiva por participar de torneios e treinos ligados ao futebol desde cedo.
Luiz Antônio Simas - Historiador, escritor e professor brasileiro nascido em 1967 no Rio de Janeiro, conhecido por pesquisas sobre cultura popular, música, samba e religiosidades. Autor premiado, participa de debates, programas culturais e palestras, sendo referência em estudos sobre Brasilidade.