Dia de Finados: Famosos que fazem aniversário justamente nessa data

Marieta Severo - A renomada atriz brasileira nasceu em 1946. Com longo currículo, Marieta ganhou muita popularidade com seu papel de Nenê na série 'A Grande Família', que esteve no ar de 2001 a 2014. Ex-mulher de Chico Buarque, ela viveu depois com Aderbal Freire Filho. Ele morreu em 9 de agosto de 2023, aos 82 anos, no Rio de Janeiro.