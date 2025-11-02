Entretenimento

Americanos celebram Halloween com desfile em Manhattan

As ruas de Greenwich Village, em Manhattan, se transformaram em palco para a Village Halloween Parade, na noite desta sexta-feira (31). A edição deste ano adotou o tema “It’s a Potluck!”, ressaltando a ideia de abundância, partilha e comunidade em um momento marcado por divisões sociais.

Reprodução de vídeo redes sociais

O percurso foi tomado por marionetes gigantes, bandas ao vivo e fantasias elaboradas, criando cenas de pura criatividade urbana.

Reprodução de vídeo redes sociais

A multidão celebrou a mistura de estilos, ritmos e personagens, reforçando a tradição do desfile como um dos eventos culturais mais vibrantes dos Estados Unidos.

Reprodução de vídeo redes sociais

31 de Outubro é Dia das Bruxas - ou Halloween - em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) , que fica um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos.

Alexas Fotos por Pixabay

Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos).

Biljana Jovanovic por pixabay

O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças.

Cocoparisienne por pixabay

Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália ( atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. .

Domínio público

Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos.

lauralatimer por Pixabay

Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar os maus espíritos.

Seth Metoyer por Pixabay

O Samhain faz parte da cultura popular de países com origem celta: Irlanda, Escócia e Ilha de Man.

Autor desconhecido wikimedia commons

A partir do Século 18, denominações protestantes e evangélicas associaram o Samhain a uma adoração satânica, mas a história mostra que não há fundamento nessa ideia. Os druidas, sacerdotes celtas, eram pagãos que difundiam a Natureza e todas as formas de vida como Sagradas

S.R. Meyrick and C.H. Smith domínio público

Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo.

Pexels por Pixabay

A Wicca é focada na existência do Sobrenatural e na celebração dos Ciclos da Vida, com festividades sazonais.

Nyo wikimedia commons

O Pentagrama da Wicca se refere aos 4 Elementos da Natureza (Ar, Água, Terra e Fogo), além do Espírito.

Auréola wikimedia commons

Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: 'Doces ou Travessuras?'. Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras.

elinda Hankins Miller - FlickR

Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores. Pelo mundo, o modo como o Halloween é celebrado hoje não tem quase relação com a origem. Só restou uma alusão aos mortos. Uma das características é o uso de disfarces.

HANSUAN FABREGAS por Pixabay

Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar.

Mihaela Bodlovic wikimedia commons

Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos e uma grande boca. Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna.

Szabojanos por Pixabay

As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros.

Noupload por Pixabay

As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas.

Dung Tran por Pixabay

Os morcegos eram atraídos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando também à imagem da celebração.

Pixabay

O Halloween dos países britânicos acabou se espalhando por colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. E, mesmo após a independência, a festa se manteve nesses países.

Pezibear por Pixabay

O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração. Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países.

3D Animation Production Company por Pixabay

O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma 'americanização' na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas.

Marconi wikimedia commons

No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, etc.

Venita Oberholster por Pixabay

