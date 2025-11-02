Americanos celebram Halloween com desfile em Manhattan

O percurso foi tomado por marionetes gigantes, bandas ao vivo e fantasias elaboradas, criando cenas de pura criatividade urbana.
A multidão celebrou a mistura de estilos, ritmos e personagens, reforçando a tradição do desfile como um dos eventos culturais mais vibrantes dos Estados Unidos.
31 de Outubro é Dia das Bruxas - ou Halloween - em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) , que fica um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos.
Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos).
O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças.
Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália ( atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. .
Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos.
Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar os maus espíritos.
O Samhain faz parte da cultura popular de países com origem celta: Irlanda, Escócia e Ilha de Man.
A partir do Século 18, denominações protestantes e evangélicas associaram o Samhain a uma adoração satânica, mas a história mostra que não há fundamento nessa ideia. Os druidas, sacerdotes celtas, eram pagãos que difundiam a Natureza e todas as formas de vida como Sagradas
Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo.
A Wicca é focada na existência do Sobrenatural e na celebração dos Ciclos da Vida, com festividades sazonais.
O Pentagrama da Wicca se refere aos 4 Elementos da Natureza (Ar, Água, Terra e Fogo), além do Espírito.
Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: 'Doces ou Travessuras?'. Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras.
Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores. Pelo mundo, o modo como o Halloween é celebrado hoje não tem quase relação com a origem. Só restou uma alusão aos mortos. Uma das características é o uso de disfarces.
Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar.
Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos e uma grande boca. Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna.
As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros.
As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas.
Os morcegos eram atraídos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando também à imagem da celebração.
O Halloween dos países britânicos acabou se espalhando por colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. E, mesmo após a independência, a festa se manteve nesses países.
O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração. Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países.
O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma 'americanização' na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas.
No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, etc.