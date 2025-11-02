No Dia de Todos os Santos, saiba quais são os mais populares no Brasil

Santo Antônio Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das tradicionais celebrações juninas em várias regiões do país.
São João Batista Celebrado em 24 de junho, é um dos pilares das festas juninas e padroeiro de muitas cidades. É conhecido como o precursor de Jesus e símbolo de renovação e fé no batismo.
São Pedro Comemorado em 29 de junho, foi um dos apóstolos de Cristo e o primeiro papa da Igreja. É padroeiro dos pescadores e sua festa fecha o ciclo das festas juninas com grande animação.
São Francisco de Assis Celebrado em 4 de outubro, é o padroeiro dos animais, da ecologia e da simplicidade. Seu exemplo de humildade e amor à natureza inspira muitos brasileiros.
São Jorge Comemorado em 23 de abril, é popular especialmente no Rio de Janeiro. Representa a coragem e a proteção espiritual, sendo cultuado também nas religiões afro-brasileiras.
Santa Rita de Cássia Celebrada em 22 de maio, é conhecida como a santa das causas impossíveis. Sua vida de sofrimento e perdão a tornou símbolo de fé e perseverança.
São Sebastião Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sua festa é em 20 de janeiro. Mártir cristão, é invocado contra doenças e por proteção espiritual, com forte devoção popular.
Santa Luzia Comemorada em 13 de dezembro, é padroeira da visão e invocada para curas nos olhos. Sua imagem com os olhos numa bandeja é amplamente reconhecida pelos devotos.
São Benedito Sua festa é celebrada em 5 de outubro em muitas regiões, embora o dia litúrgico seja 4 de abril. É um símbolo da fé do povo negro e associado à simplicidade e caridade.
Santa Teresinha do Menino Jesus Comemorada em 1º de outubro, é padroeira das missões e muito amada no Brasil. Sua “pequena via” de santidade, baseada em simplicidade e amor, conquistou fiéis no mundo inteiro.
São João Bosco Celebrado em 31 de janeiro, é o padroeiro da juventude e fundador dos salesianos. Dedicou sua vida à educação de jovens pobres e marginalizados, unindo fé, ensino e afeto.
Santo Expedito Sua festa é em 19 de abril e ele é conhecido como o santo das causas urgentes. É muito popular no Brasil e invocado por quem precisa de respostas rápidas ou ajuda imediata.
São Judas Tadeu Celebrado em 28 de outubro, é conhecido como o santo das causas impossíveis e desesperadas. Foi um dos doze apóstolos de Jesus e sua devoção é muito forte no Brasil, com igrejas lotadas em seu dia.
São Cristóvão Celebrado em 25 de julho, é o padroeiro dos motoristas e viajantes. Segundo a tradição, carregou o menino Jesus nos ombros ao atravessar um rio, tornando-se símbolo de proteção nas estradas.
As diversas manifestações de Maria a Santa Mãe de Jesus, também têm muitos devotos por todo o Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do país.
Outras manifestações Marianas muito populares são N.S. das Graças (foto), N.S. de Lourdes e N.S. de Fatima.