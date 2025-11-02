Estilo de Vida No Dia de Todos os Santos, saiba quais são os mais populares no Brasil O Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, homenageia todos os santos e mártires, conhecidos ou anônimos. A data, herdada da tradição apostólica, é comemorada por fiéis de diversas igrejas cristãs, especialmente da religião católica. Veja quais são os mais populares no Brasil. Por Lance

Domínio público