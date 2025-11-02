Salvador Dalí: família achava que ele era reencarnação do irmão morto

O quadro Persistência da Memória também se refere a imagens oníricas. Dalí levou 2 horas para criar a maior parte da obra e, ao mostrar para a esposa, ela disse que 'ninguém poderia esquecer após vê-la'. Dalí não gostava de formigas e só as retratava simbolizando putrefação (as formigas estão num relógio, no canto).