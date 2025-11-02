Reservatório de água remonta a 6 milhões de anos; conheça os maiores aquíferos do mundo

Sua importância é enorme, pois abastecem rios, nascentes, poços artesianos e milhões de pessoas em áreas rurais e urbanas. Além disso, ajudam a regular o ciclo hídrico, reduzir secas e manter ecossistemas em equilíbrio.
Existem vários pelo mundo. Em 2023, cientistas descobriram um aquífero oculto nas profundezas das montanhas Hyblaean, na Sicília, no sul da Itália.
Uma equipe de especialistas encontrou o depósito de água doce cerca de 2,4 mil metros abaixo do nível do mar e com 17,3 quilômetros cúbicos de água.
Uma boa notícia para a Bacia do Mediterrâneo, na Sicília, ameaçada pelas mudanças climáticas, incluindo o clima seco e o risco de inundações costeiras.
Para os cientistas, essa descoberta de água atenua a escassez de água em países mediterrâneos como Marrocos, Tunísia, Egito, Líbano e Turquia.
Pesquisadores estimam que o aquífero Hyblaean tenha cerca de 6 milhões de anos, quando uma megainundação encheu a Bacia do Mediterrâneo, restabelecendo a conexão com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar.
As áreas por onde os aquíferos são abastecidos (onde recebem água) são chamadas de recarga e, normalmente, são afloramento de formações geológicas.
Geralmente, a água de um aquífero volta à superfície como uma nascente ou escoamento básico que irá contribuir para a formação de córregos e rios.
Um aquífero pode ser chamado de 'livre' quando possui formação geológica com uma característica mais permeável, com base, normalmente formada por argila.
Já os aquíferos confinados (ou artesianos) são os que possuem água confinada entre camadas de rochas permeáveis e semipermeáveis a maiores profundidades.
O maior aquífero do mundo é o de Alter do Chão, localizado no Pará, Amapá e Amazonas, e possui mais de 126 km³ de água.
Com 1,2 milhão de km², o aquífero Guarani abrange as fronteiras de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
O aquífero Arenito Núbio está localizado sob o Chade, Egito, Líbia e Sudão, possui cerca de 2 milhões de km² de área e capacidade de 150 mil km³.
Ao sul do continente africano, entre África do Sul, Botsuana e Namíbia, o aquífero Kalahari/Karoo tem uma área total de 135 mil km².
O primeiro em terras europeias, entre Alemanha e Holanda, o aquífero Digital Waterway Vechte possui uma área total de 7,5 mil km².
Já entre a República Tcheca e a Polônia está localizado o aquífero de Praded, com uma área de 3,3 mil km² e dando vazão para os rios Desná e Vístula.
A Grande Bacia Artesiana é um aquífero localizado na Austrália, com uma área total de 1,7 milhão de km² e uma reserva total de água estimada em 65 milhões de gigalitros. Cada gigalitro equivale a um bilhão de litros.
Por fim, também na Austrália, está localizado um aquífero batizado de Bacia de Murray Darling, com uma área de 297 mil km².