Meio Ambiente Reservatório de água remonta a 6 milhões de anos; conheça os maiores aquíferos do mundo Os aquíferos são grandes reservatórios subterrâneos formados pela infiltração de água da chuva em rochas e solos porosos, acumulando-se ao longo de décadas ou séculos. Eles representam uma das principais fontes de água doce disponíveis no planeta. Por Lance

Asknapp/Wikimedia Commons