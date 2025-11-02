Leilões inacreditáveis: até ar de show de cantor famoso foi vendido

Uma bolsa menor do que um grão de sal foi leiloada 63.700 dólares A olho nu nao se consegue perceber o que é o objeto.
O objeto microscópico mede 657 x 222 x 700 micrômetros. Para visualizá-lo é necessário um microscópio. O lance inicial para arrematar a bolsa minúscula foi de 15.000 dólares. O comprador levou um microscópio junto.
A bolsa foi projetada pelo coletivo de arte MISCHF, que tem sede no Brooklyn e é conhecido por seus designs polêmicos.
A “bolsa” é tão pequena que passaria pelo buraco de uma agulha. “Existem bolsas grandes, bolsas normais e bolsas pequenas, mas esta é a palavra final na miniaturização das bolsas”, anunciou o coletivo em uma postagem na internet.
Entre os itens esquisitões já elaborados pela MISCHF estão: sapato feito com sangue humano, tênis com água benta na sola e uma colônia que cheira a WD-40 (óleo lubrificante).
A bolsa microscópica é de resina e foi criada com uso de uma tecnologia de impressão 3D, geralmente usada para desenvolver peças mecânicas minúsculas.
Em 2021, a MISCHF foi processada pela Nike por conta de um tênis feito com sangue humano. Confira outros itens esquisitos que já foram leiloados!
Em 2015, a Zukerman Leilões leiloou uma ilha inteira em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por R$ 25 milhões.
Por tabela, o comprador ainda levou junto uma casa de alto padrão com nove suítes, piscina com área gourmet, três casas para funcionários, fonte de água potável, gerador de energia, heliponto e píer para embarcações.
Em 2013, o jogador de futebol Paulo AndrÃ© leiloou vinte itens entre quadros, luvas do goleiro do time e a prancheta utilizada pelo tÃ©cnico no Mundial de Clubes. O valor total dos itens chegou a R$ 829 mil. A quantia foi doada para diferentes instituiÃ§Ãµes financeiras.
Outra supresa foi quando um sanduíche de queijo prensado foi arrematado na internet, em 2004, por cerca de US$ 28 mil. Tudo isso porque diziam que o alimento tinha uma imagem da Virgem Maria…
Em janeiro de 2006, o britânico Leigh Knight achou quem comprasse uma couve de Bruxelas que ele havia apelidado de “Nicholas”. O valor? 15 mil libras! Pelo menos a intenção era boa e ele doou o valor a uma instituição de câncer…
Em 2007, a princesinha do pop Britney Spears passava por momento delicado na vida pessoal e chegou a raspar o cabelo.
As mechas da cantora foram recolhidas por um salão da Califórnia e postas em um leilão por cerca de 1 milhão de dólares. E essa não foi a primeira vez que um item relacionado à artista foi colocado à venda.
Certa vez, uma estação de rádio canadense leiloou um suposto teste de gravidez de Britney que teria sido encontrado no lixo do quarto de um hotel. Ah, o teste – que acusava positivo – foi arrematado por US$ 5 mil.
Um dos itens mais curiosos já vendidos em leilões foi um Volkswagen Golf fabricado em 1999, por €188.938,88 (equivalente a mais de R$ 600 mil).
O veículo era tido como especial porque estava registrado no nome do Papa Bento XVI.
Agora olha essa: em um evento ocorrido em 2005, o cidadão norte-americano Andrew Fischer decidiu leiloar sua própria testa para servir como um 'outdoor' humano de propaganda.
Conhecida por fabricar medicamentos contra ronco, a empresa SnoreStop mostrou interesse nesse 'espaço' inusitado e exibiu sua marca durante um mês na testa do cidadão.
Em 2004, um homem conseguiu vender por US$ 455 um copo com o que supostamente seria a sobra de água do cantor Elvis Presley. O detalhe é que o vendedor alegou que o “item” teria sido usado em um show que aconteceu em 1977…
Quando o ex-Beatle John Lennon perdeu um dente, os dentistas resolveram guardar a “relíquia” para vendê-la depois. E deu certo. O “objeto” foi arrematado por US$ 31,2 mil!
Para fechar com chave de ouro, pense num fã absolutamente obcecado pelo seu ídolo. Um cidadão apaixonado pelo Kanye West decidiu leiloar um pequeno saco de plástico que supostamente continha o ar dele, capturado durante um de seus shows.
O lance inicial pelo “saquinho de ar” foi de meros US$ 5, mas no fim das contas acabou sendo arrematado por incríveis US$ 60 mil em uma acirrada disputa que envolveu muitos fãs.