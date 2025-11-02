Amsterdã: capital de estilovleve e despojado; veja seus lugares especiais

Museu Van Gogh - Inaugurado em 1973, abriga a maior coleção de obras de Vincent van Gogh, incluindo mais de 700 quadros e desenhos, oferecendo uma profunda visão da vida e obra do artista, que viveu entre 1853 e 1890. Fica na Praça dos Museus (Museumplein).
Casa de Anne Frank – Aberta ao público em 1960, preserva os cômodos onde Anne Frank e sua família viveram escondidos durante a Segunda Guerra, exibindo objetos originais e trechos do diário. Situa-se no bairro de Jordaan, às margens do canal Prinsengracht.
Rijksmuseum – Inaugurado em 1885, é o maior museu dos Países Baixos, com mais de 8.000 peças em exibição permanente, incluindo obras de mestres holandeses como Rembrandt e Vermeer. Localiza-se também na Praça dos Museus (Museumplein).
Vondelpark – Inaugurado em 1865, é o parque urbano mais famoso de Amsterdã, recebendo mais de 10 milhões de visitantes por ano e oferecendo lagos, jardins, cafés e áreas para eventos culturais ao ar livre. Localiza-se próximo ao bairro de Oud-Zuid, entre a Museumplein e a Leidseplein.
Jordaan – Desenvolvido no início do século XVII, é um dos bairros mais charmosos de Amsterdã, conhecido por ruas estreitas, cafés tradicionais, galerias de arte e mercados locais, atraindo moradores e turistas. Localiza-se a oeste do Centro Histórico, próximo ao canal Prinsengracht.
Heineken Experience – Inaugurada em 1991 na antiga cervejaria da marca, oferece uma visita interativa que mostra o processo de produção, a história da empresa e degustações, recebendo milhões de visitantes desde sua abertura. Fica no bairro De Pijp, na Stadhouderskade.
Canais de Amsterdã (Grachten) – Construídos principalmente no século XVII, formam uma rede de mais de 100 quilômetros de vias aquáticas, com cerca de 1.500 pontes e casas históricas à beira-d’água, sendo Patrimônio Mundial da UNESCO. Estendem-se pelo anel central da cidade, especialmente entre Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht.
Palácio Real (Koninklijk Paleis) – Construído em 1655, foi originalmente a prefeitura da cidade e mais tarde transformado em palácio real, exibindo interiores em estilo neoclássico e obras de arte da Era de Ouro holandesa. Localiza-se na Praça Dam, no centro histórico de Amsterdã.
Praça Dam – Estabelecida no século XIII como área de aterramento do rio Amstel, tornou-se o principal ponto de encontros, eventos e manifestações da cidade, cercada por edifícios históricos como o Palácio Real e a Nieuwe Kerk. Localiza-se no coração do centro de Amsterdã, servindo como referência para visitantes e moradores.
Museu Stedelijk – Reinaugurado em 2012 após ampla reforma, destaca-se pela arte moderna e contemporânea, reunindo mais de 90 mil obras de artistas como Mondrian, Chagall e Kandinsky, além de design e fotografia. Fica na Praça dos Museus (Museumplein), ao lado do Rijksmuseum e do Museu Van Gogh.
Oude Kerk – Consagrada em 1306, é a igreja mais antiga de Amsterdã, marcada por vitrais medievais, um órgão monumental e túmulos de figuras históricas, sendo palco de eventos culturais. Localiza-se no bairro De Wallen, no centro antigo da cidade.
Museu Hermitage Amsterdam – Inaugurado em 2009 como uma extensão do Hermitage de São Petersburgo, apresenta exposições temporárias de arte e história, com acervo em constante rotação e programas culturais. Situa-se às margens do rio Amstel, no prédio histórico Amstelhof, próximo à Magere Brug.
Bloemenmarkt – Fundado em 1862, é o famoso mercado de flores flutuante de Amsterdã, com estufas instaladas em barcos que vendem bulbos, sementes e lembranças para visitantes durante todo o ano. Localiza-se ao longo do canal Singel, entre a Koningsplein e a Muntplein.
NEMO Science Museum – Inaugurado em 1997, é um museu de ciência interativo com cinco andares repletos de experimentos, exposições e atividades lúdicas voltadas para tecnologia, energia e comportamento humano. Localiza-se na Oosterdok, próximo à Estação Central de Amsterdã, com um terraço panorâmico aberto ao público.
Leidseplein – Consolidada no século XIX como ponto de entretenimento, é uma das praças mais movimentadas de Amsterdã, cercada por bares, teatros, cafés e casas de shows, atraindo vida noturna intensa. Localiza-se próxima ao bairro de Oud-Zuid, perto do Vondelpark e da Museumplein.
Rembrandt House Museum – Inaugurado em 1911, preserva a antiga residência e ateliê do pintor Rembrandt, exibindo móveis, objetos e demonstrações de gravura, oferecendo um mergulho no cotidiano do artista. Localiza-se no centro de Amsterdã, na Jodenbreestraat, próximo ao Waterlooplein.
Red Light District (De Wallen) – Estabelecido desde o século XIV, é o bairro mais antigo de Amsterdã, famoso por suas vitrines iluminadas, coffee shops e arquitetura histórica, além de museus temáticos. Localiza-se no centro da cidade, próximo à Oude Kerk e cercado por canais estreitos.
Artis Royal Zoo – Fundado em 1838, é o zoológico mais antigo dos Países Baixos, reunindo centenas de espécies, aquário, planetário e edifícios históricos integrados ao jardim. Localiza-se no bairro de Plantage, ao leste do centro de Amsterdã.
Begijnhof – Estabelecido no século XIV, é um pátio residencial histórico criado para as beguinas, com casas tradicionais, capela, tranquilidade e uma das raras construções medievais remanescentes da cidade. Localiza-se no centro de Amsterdã, próximo à Spui.
A'DAM Lookout – Inaugurado em 2016, oferece um mirante panorâmico de 360° com vista para o centro histórico, portos e canais, além do balanço “Over the Edge” no topo do prédio. Localiza-se na margem norte do rio IJ, em Amsterdam-Noord, acessível por balsa gratuita a partir da Estação Central.