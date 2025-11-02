Mosquitos chegam à Islândia em meio ao avanço da crise climática

A chegada dos mosquitos Ã IslÃ¢ndia Ã© atribuÃda ao aquecimento global, que tem tornado o clima mais favorÃ¡vel Ã sobrevivÃªncia de espÃ©cies antes ausentes.
A espécie identificada, Culiseta annulata, é resistente ao frio e sobrevive ao inverno islandês abrigando-se em porões e celeiros. A descoberta foi feita por Björn Hjaltason e confirmada por cientistas do Instituto de Ciências Naturais da Islândia.
A presença desses mosquitos indica que o país está se aquecendo a uma taxa quatro vezes maior que a média do hemisfério norte, fenômeno que tem provocado o derretimento de geleiras e a chegada de peixes típicos de águas mais quentes, como o cavala.
Especialistas, aliás, alertam que o avanço do aquecimento global pode permitir a chegada de mosquitos invasores como Aedes aegypti e Aedes albopictus em novas regiões, elevando o risco de doenças tropicais como dengue, zika e chikungunya.
E por falar em Islândia, o vulcão da península de Reykjanes, a cerca de 30 quilômetros de Reykjavik, voltou à atividade em 2021 após séculos adormecido. Desde então, a região se tornou uma das mais vigiadas do mundo por sua sequência de tremores e emissões de lava.
Nos últimos três anos, ocorreram erupções de diferentes intensidades, algumas leves e outras com risco real para cidades próximas.
Mesmo após esse episódio, a área continuou instável, com novas erupções em abril e julho de 2025. Cientistas acreditam que Reykjanes entrou num ciclo que pode durar décadas, alterando continuamente a paisagem islandesa.
A Islândia fica numa falha entre as placas tectônicas Eurasiana e Norte-Americana. Por isso o país tem forte potencial sísmico com gêiseres, fontes termais e dezenas de vulcões. E é chamado de Terra do Fogo e do Gelo.
A Islândia é um dos países mais vulcânicos do mundo. Inclusive existe uma pequena cidade onde já houve 1.400 tremores assustadores em apenas 24 horas.
A cidade em questão é Grindavík, na Península de Reykjanes. Isso ocorreu em novembro de 2023, e levou ao fechamento temporário da famosa lagoa geotérmica Blue Lagoon por precaução.
Uma das erupÃ§Ãµes mais recentes na regiÃ£o de GrindavÃk ocorreu em 16 de julho de 2025, quando uma fenda vulcÃ¢nica se abriu na cadeia de crateras SundhnÃºkur, liberando fluxos de lava e fumaÃ§a visÃveis e exigindo evacuaÃ§Ãµes da vila e da lagoa geotÃ©rmica Blue Lagoon.
O estudo das lavas dos vulcões na Islândia mostrou que existe um acúmulo de magma numa câmara logo abaixo da superfície e que a entrada de água, dióxido de carbono e outros gases causou a pressão necessária para romper a superfície e espalhar a lava.
O país tem 130 vulcões, sendo 32 ativos. A previsão dos cientistas é de que as erupções persistam por séculos. Com isso, a Islândia vem atraindo geólogos e vulcanologistas que querem estudar a região.
Além disso, a atividade dos vulcões é um atrativo para turistas. Em 2023, a fotógrafa e guia Sabrina Chinellato, de Juiz de Fora, Minas Gerais, divulgou fotos do vulcão Litli Hrútur, a 30 quilômetros da capital. Ela viu do aeroporto: 'Muito bonito', exclamou.
Em 2023, o país foi o lugar escolhido para o aniversário de 30 anos da cantora Anitta, que postou registros da viagem, encantada com a beleza do lugar. 'Quando você pensa que suas férias não podem ser melhores', ela disse.
A Islândia é formada apenas por ilhas. São cerca de 40, sendo a grande maioria desabitada. A principal ilha tem o mesmo nome e conta com cerca de 97% da população islandesa.
A IslÃ¢ndia tem cerca de 350 mil habitantes, sendo cerca de 330 mil moradores da ilha de mesmo nome. Depois, a segunda mais populosa Ã© a ilha de Heimaey, com cerca de 5 mil moradores.
A Islândia fica entre os oceanos Atlântico e Ártico. O país fica ainda entre a Europa e a Groenlândia. Esta última, curiosamente, pertence à Dinamarca, embora fique na América do Norte.
A Islândia fica a cerca de 300 quilômetros da Groenlândia, 400 quilômetros das Ilhas Faroé, 800 quilômetros da Escócia e mil quilômetros da Noruega. A cidade mais populosa é também a maior cidade em extensão territorial, além de capital: Reykjavík (Reiquiavique, em português).
Reiquiavique tem 274 quilômetros quadrados e cerca de 130 mil habitantes (220 mil em sua Região Metropolitana). Já a Islândia possui 102.775 quilômetros quadrados. O país está entre os mais ricos, desenvolvidos e verdes do mundo.
Outro fator importante Ã© a seguranÃ§a, sendo um dos lugares mais seguros do mundo, bem como os demais paÃses nÃ³rdicos: Dinamarca, FinlÃ¢ndia, Noruega e SuÃ©cia, alÃ©m das regiÃµes autÃ³nomas das Ilhas FaroÃ©, arquipÃ©lago da Ã?land e GroenlÃ¢ndia.
Além dos vulcões, outro fator recente impulsionou o turismo na Islândia nos últimos anos. O local foi bastante procurado na época da Copa do Mundo de 2018, por conta do carisma da seleção masculina de futebol.
A principal atração turística da Islândia é a neve. Os visitantes se planejam para viajar principalmente no inverno local para usufruir ao máximo de uma natureza gelada. O nome do país, em inglês, é ilha de gelo (Iceland).
Na Islândia, é possível ver lagos e cavernas de gelo, além de muitas baleias em torno da ilha. O país também é rico em SPAs e parques aquáticos com águas termais.
Outra atração do país é poder ver a Aurora Boreal, principalmente entre outubro e março. Este é um fenômeno natural caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu.