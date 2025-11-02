Warner lança campanha para indicação de Jack Black ao Oscar por ‘Um Filme Minecraft’

A campanha da Warner, aliás, inclui indicações do filme para Melhor Elenco, Cinematografia, Edição, Figurino, Maquiagem, Som, Efeitos Visuais, Trilha Sonora, Músicas Originais e Roteiro Adaptado. O estúdio, inclusive, lançou um site com todas as recomendações.
Além de 'Um Filme Minecraft', a Warner promove indicações ao Oscar para 'Pecadores', 'Mickey 17', 'A Hora do Mal' e 'Superman'. A estratégia reforça o investimento do estúdio em suas produções de destaque em 2025.
Jack Black, aliás, relembrou recentemente o início de sua carreira. Revelou ter visto Philip Seymour Hoffman, ator que já morreu, como seu primeiro e maior 'arqui-inimigo' em Hollywood. Segundo ele, o colega conquistava papéis que ele próprio desejava interpretar.
'Ele me atormentou por anos porque nós temos um tipo de corpo parecido, mas ele sempre foi um pouquinho melhor do que eu. Eu nunca o vi fazendo teste; eu só via ele direto no filme. Eu queria o papel dele em ‘Boogie Nights: Prazer sem Limites’ (1997); eu queria o papel dele em ‘Happiness’ (1998). Eu sou um grande fã dele', destacou.
Hoje consagrado, o astro vê com humor o passado competitivo - e segue trilhando uma trajetória admirada no cinema e na música.
Assim, sendo uma das personalidades mais carismáticas e queridas do mundo do entretenimento, Jack Black encanta há anos por grandes papéis. Conheça tudo sobre ele!
Thomas Jacob Black nasceu em Santa Mônica, nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1969. Além de ator, ele é comediante, músico, compositor, dublador e Youtuber.
Conhecido por seu carisma e pelos diversos papéis em filmes de comédia, o artista é a voz do panda Po da franquia 'Kung Fu Panda'.
Além disso, ele também é vocalista da banda de rock cômico 'Tenacious D' e tem um canal no Youtube, o 'Jablinski Games'.
Por seu trabalho nos filmes 'Escola de Rock' (2003) e 'Bernie: Quase um Anjo' (2011), Black recebeu indicações ao Globo de Ouro e também ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em 2018.
Com a 'Tenacious D', o ator também ganhou um Grammy e lançou os álbuns 'Tenacious D' (2001), 'The Pick of Destiny' (2006), 'Rize of the Fenix' (2012) e 'Post-Apocalypto' (2018).
Filho de Thomas W. Black e Judith Love Cohen, engenheiros e membros de um grupo naturista, ele encontrou na atuação uma forma de superar a separação dos pais. Sua primeira aparição foi em um comercial do jogo Pitfal, do Atari.
Aos 14 anos, Jack lutou contra o vício em cocaína e se recuperou com terapia e o foco na arte, inclusive na música. O irmão de Black, Howard, morreu de AIDS em 1989, aos 31 anos.
O artista frequentou a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Por lá, foi colega do também ator Tim Robbins, que mais tarde o escalou para seu primeiro papel em um filme, 'Bob Roberts'.
Depois de vários anos com papéis secundários, Black conseguiu destaque em 'Alta Fidelidade' (2000), no qual viveu um balconista e músico que atormentava seu patrão.
Desde então, acumulou vários papéis principais, como em 'O Amor é cego' (2001) e foi protagonista em 'Escola de Rock', onde mostrou seu talento musical. A partir dali, deslanchou de vez na carreira e passou a ser um nome querido pelo público.
Jack também se destacou em 'King Kong' (2005), no qual interpretou um vilão. Em 'Jumanji: Bem-Vindo à Selva' (2017), atuou ao lado de Dwayne Jonhson e Kevin Hart.
Outros filmes marcantes na carreira de Jack Black são: 'O Pentelho' (1996), com Jim Carrey, e 'O Amor Não Tira Férias' (2006), com Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet.
Em 'Nacho Libre: Tudo pela Crianças' (2006), interpretou um frade de um monastério mexicano. Na trama, um dia ele decide, às escondidas, tornar-se um competidor de lucha libre para melhor alimentar as crianças que ali vivem e conseguir glória.
Jack Black também participou de filmes como 'A Inveja Mata' (2004), 'Tenacious D - Uma Dupla Infernal' (2006) , 'Goosebumps - Monstros e Arrepios' (2015) e 'O Mistério do Relógio de Parede' (2018).
Em 'As viagens de Gulliver (2010)', interpretou um jornalista que é enviado para realizar uma matéria no Triângulo das Bermudas, mas uma tempestade o leva à cidade de Lillipute, onde as pessoas são bem pequenas.
Jack Black também participou de alguns clipes musicais, como 'Learn to Fly' e 'Low', do Foo Fighters, assim como 'Push', da banda Dio, de Ronnie James Dio; e ganhou um Grammy com a música 'The Last in Line do Dio'. Em 'Super Mario Bros' (2023), interpretou o vilão Bowser e ficou marcado pela gloriosa cena em que canta a música 'Peaches'.
Em 2024, Black deu voz ao sarcástico robô Claptrap no filme 'Borderlands: O Destino Do Universo Está Em Jogo', adaptação cinematográfica da popular franquia dos games.
Desde 2006, o ator é casado com Tanya Haden, filha do baixista de jazz Charlie Haden. Eles tiveram dois filhos juntos.