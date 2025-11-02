Economia Raro diamante de 37,4 quilates com metades distintas é descoberto na África Um diamante raro de 37,41 quilates, de metades distintas — uma rosa e outra incolor —, separadas por uma fronteira nítida, foi descoberto na mina de Karowe, Botsuana. Segundo o Instituto Gemológico da América (GIA), a pedra se formou em duas fases geológicas distintas, tornando-se uma das mais incomuns já registradas. Por Lance