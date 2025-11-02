Animais Caravelas-portuguesas reaparecem no litoral de SP e aumentam risco de queimaduras graves Coloridas e perigosas, caravelas-portuguesas voltaram a aparecer nas praias da Baixada Santista, como na Praia do Pernambuco, em Guarujá. O fenômeno é comum nesta época do ano, impulsionado por ventos e temperatura da água. Com tentáculos que chegam a 50 metros, podem causar queimaduras graves mesmo após mortas, exigindo atenção dos banhistas. Por Lance

Manuel Anastácio wikimedia commons