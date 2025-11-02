Matt Damon, 55 anos: a trajetória do astro que se casou com a bartender do bar ele frequentava

Matt Damon é casado com a argentina Luciana Barroso. Eles se conheceram em 2003, época em que Damon filmava “Ligado em Você”, em Miami. Ele e colegas foram a um bar onde ela trabalhava como bartender. O casal tem três filhas — Isabella (nascida em 11/06/2006), Gia (20/08/2008) e Stella (20/10/2010) — além de Alexia (nascida em 1998), fruto de um relacionamento anterior de Luciana.