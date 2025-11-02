Animais

Construções transparentes surpreendem e matam pássaros em voo

As mortes de pássaros que colidem com grandes prédios têm se tornado frequentes nos Estados Unidos. Recentemente o Field Museum de Chicago alertou sobre quase mil aves migratórias achadas mortas ao redor do McCormick Place Lakeside Center.

Por Lance
Reprodução / Instagram / @mccormickplace

Daryl Coldren / Field Museum)

Nesse caso, quase mil aves morreram após colidirem com o prédio espelhado. Cientistas afirmaram que dezenas de espécies foram afetadas. Essa não foi a primeira vez que aves apareceram mortas no entorno do centro de convenções de Chicago.

Daryl Coldren / Field Museum)

Na ocasião a McCormick Place reconheceu o problema e disse que estava “consultando especialistas para identificar as melhores opções para soluções imediatas e de longo prazo”.

Reprodução / Instagram / @mccormickplace

As aves migram à noite e a iluminação artificial pode ofuscar a navegação noturna dos animais, levando a colisões com superfícies refletivas ou edifícios envidraçados.

Reprodução / Instagram / @mccormickplace

Um estudo foi publicado na revista Nature Communications e analisou o tamanho dessa ameaça para os animais.

Reprodução / Instagram / @mccormickplace

Usando dados de radar meteorológico, os cientistas descobriram que a luz artificial é um indicador principal de onde as aves vão pousar em suas longas jornadas. Com as luzes da cidade agindo como faróis brilhantes, elas estão sendo atraídas para áreas urbanas.

Reprodução / Instagram / @mccormickplace

Recentemente, uma mansão espelhada foi construída no deserto, nos Estados Unidos, e fica oculta porque reflete na fachada a paisagem ao redor.

Instagram @theinvisiblehouse

Os proprietários Chris e Roberta Hanley encomendaram o projeto do arquiteto Tomas Orsinski. E a ideia é que a paisagem se refletisse nos espelhos, tornando a casa parte do cenário natural.

Instagram @theinvisiblehouse

A mansão fica no deserto de Joshua Tree, na Califórnia, a 200 km da cidade de Los Angeles. A construção foi inspirada no filme de ficção científica '2001, uma Odisseia no Espaço'.

Instagram @theinvisiblehouse

O imóvel ocupa 27 hectares numa área que tem paisagem árida, mas atraente. A casa tem 510 metros quadrados, com cômodos confortáveis e infraestrutura sofisticada

Instagram @theinvisiblehouse

O vidro Solarcool filtra os raios ultravioleta nocivos do calor do deserto e mantém o ambiente interno fresco.

Instagram @theinvisiblehouse

Além disso, o telhado de espuma e um sistema de energia solar dão sustentabilidade ambiental à residência.

Instagram @theinvisiblehouse

Dentro da casa, uma piscina de 30 metros de comprimento foi construída numa área para projeção de filmes , que tem uma parede de 20 metros quadrados.

Instagram @theinvisiblehouse

A casa tem 3 suítes (quartos com banheiro privativo), com a vista magnífica do deserto.

Instagram @theinvisiblehouse

A cozinha tem piso de concreto e superfícies de mármore, com fornos duplos, freezer, geladeira e eletrodomésticos sofisticados. Bancadas com vista da natureza exterior.

Divulgação

A casa fica a 10 minutos do centro de Joshua Tree, de modo que os ocupantes podem também sair com frequência da residência para frequentar uma área movimentada e com infraestrutura para as compras.

Instagram @theinvisiblehouse

Essa área desértica faz parte do Parque Nacional de Joshua Tree, no Condado de San Bernardino.

Flickr Joshua Tree National Park

O nome se deve à chamada Árvore de Josué (na tradução), que tem um formato único e que é muito abundante na região.

Imagem de Frauke Feind por Pixabay

Além da árvore típica, a região tem natureza em que se destacam a floresta de cactos (foto) e uma formação geológica chamada de Matacão.

domínio público

Os matacões, que chamam atenção na paisagem, são grandes massas de rochas que afloram e são chamados também de rochedos.

patricia R wikimedia commons

Pesquisadores encontraram vestígios de ocupação humana de 5 mil anos atrás no parque. E também peças que foram usadas por indígenas.

Domínio Público - Wikimédia Commons

O parque é uma área com fauna diversificada, adaptada à vida no deserto, incluindo esquilo, rato-canguru, cascavel, lince-pardo e lebre.

Flickr Joshua Tree National Park

Ali também vivem espécies variadas de aves, como águia dourada, búteo de cauda vermelha, corvo e falcão americano.

Flickr Joshua Tree National Park

Para alugar a casa, no deserto, é preciso desembolsar até US$ 6.000 por noite.

Instagram @theinvisiblehouse

