Gastronomia Café com sal e leite condensado faz sucesso em pais asiático Um tipo de café diferente do habitual tem feito sucesso na Vietnã. Ele se chama Ca Phe Muoi e tem sal! Ca Phe é café e Muoi é sal, no idioma do país. A bebida ganha cada vez mais adeptos, mas também gera desconfiança dos tradicionalistas. Por Lance

Ph??ng Huy/Wikimedia Commons