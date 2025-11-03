Estilo de Vida

Desafio da convivência: 95% dos habitantes dessa cidade vivem num único edifi?cio

A cidade de Whittier, no Alasca, tem uma curiosidade que chama a atenção: 95% dos seus habitantes vivendo em um único edifício, as chamadas Begich Towers.

Por Lance
reprodução

Essa peculiaridade se deve ao clima rigoroso e ao espaço limitado no estreito vale onde a cidade está construída.

flickr - Forest Service Alaska Region, USDA

Construído originalmente pelo Exército dos EUA em 1957, o prédio foi adaptado para uso residencial após o fechamento da base militar.

flickr - Jessica Spengler

O complexo é composto por três módulos interconectados — cada um com 14 andares —, projetados para suportar ventos fortes e até terremotos.

wikimedia commons/creative commons/Gillfoto

As torres possuem apartamentos e diversos serviços essenciais, como uma escola conectada por um túnel subterrâneo, além de correios, loja de conveniência, lavanderia, uma igreja e até um hotel de dois andares!

reprodução/google

A vida no local é marcada por um forte senso de comunidade, com interação constante entre os residentes e eventos que reforçam os laços sociais.

wikimedia commons/Enrico Blasutto

Whittier tem 263 habitantes e fica situada na borda oeste do Prince William Sound, a cerca de 100 km a sudeste de Anchorage, a maior cidade do Alasca.

reprodução

Hoje, Whittier é um destino popular para turistas, especialmente no verão, quando visitantes chegam para explorar suas belezas naturais, fazer passeios de barco para observar baleias e focas, ou praticar caminhadas nas trilhas próximas.

reprodução

O acesso à cidade é feito principalmente por um túnel ferroviário e rodoviário de 4 km, o Anton Anderson Memorial Tunnel, que é uma das vias mais incomuns do mundo, compartilhada por carros e trens em horários alternados.

wikimedia commons/creative commons/Gillfoto

O Alasca é o maior estado dos Estados Unidos em extensão territorial, localizado no extremo noroeste do continente norte-americano, fazendo fronteira com o Canadá e sendo banhado pelos oceanos Pacífico e Ártico.

Reprodução guiageo eua

Adquirido da Rússia em 1867 por 7,2 milhões de dólares, o território tornou-se oficialmente um estado norte-americano apenas em 1959.

domínio público

Com uma paisagem dominada por montanhas, geleiras, florestas e tundras, o Alasca abriga algumas das áreas selvagens mais intocadas do mundo.

U.S. Fish and Wildlife Service/Wikimédia Commons

Sua fauna rica inclui ursos-pardos, lobos, alces e águias-americanas.

Brent Jones Unsplash

O clima do Alasca é extremamente variado, com invernos rigorosos e longos, especialmente no interior, onde as temperaturas podem cair abaixo dos -40°C.

Youtube Canal Marimos

Os verões são curtos, mas intensos, com dias quase intermináveis devido ao fenômeno do sol da meia-noite no norte do estado.

Wonderlane Unsplash

A economia do estado Ã© impulsionada principalmente pela indÃºstria do petrÃ³leo, pesca, turismo e mineraÃ§Ã£o.

DivulgaÃ§Ã£o/Alaska DOT/PF

O Oleoduto do Alasca, que se estende por mais de 1.200 km desde Prudhoe Bay até o porto de Valdez, é um marco da engenharia e vital para o transporte de petróleo.

wikimedia commons/I, Luca Galuzzi

Sua população de cerca de 740 mil habitantes é concentrada principalmente na região de Anchorage, a maior cidade do estado.

reprodução/youtube

Já a capital, Juneau, só é acessível por barco ou avião devido ao seu isolamento geográfico.

wikimedia commons Mark Hogan

O Monte Denali, anteriormente chamado de Monte McKinley, é o ponto mais alto da América do Norte, com 6.190 metros de altitude.

Jacob Vizek Unsplash

O Parque Nacional Denali, que abriga a montanha, é um dos destinos mais visitados do estado, e dá oportunidades de ver de perto animais selvagens como ursos-pardos, alces e caribus.

Barth Bailey/Unsplash

Apesar de sua beleza e riqueza natural, o Alasca enfrenta desafios únicos, como o alto custo de vida, o isolamento de muitas comunidades e os impactos das mudanças climáticas, que estão derretendo o permafrost e ameaçando ecossistemas e infraestruturas locais.

Nick Cobbing/Greenpeace

Veja Mais