Influenciador que se ‘casou’ com 9 mulheres recebeu mensagens de “homens carentes”

Desde 2021, ele defende publicamente o 'amor livre' e relacionamentos não monogâmicos.
Em 2022, ele gerou polêmica nas redes sociais por ter se casado simbolicamente com nove mulheres.
Sua postura, que despertou tanto admiração quanto controvérsia, revelou um fenômeno inesperado.
Acontece que o influenciador passou a receber uma enxurrada de mensagens de homens que demonstravam uma profunda carência emocional.
'Recebo todos os dias mensagens como 'queria estar no seu lugar', 'deve ser ótimo ter várias mulheres cuidando de você'', contou o influencer.
'Aos poucos, fui entendendo que o que esses homens buscam não é liberdade afetiva, mas um tipo de acolhimento quase maternal. Não querem parceiras, querem alguém que os cuide incondicionalmente', explicou.
O influenciador admitiu que só conseguiu identificar esse padrão nos outros quando reconheceu traços semelhantes em sua própria vida.
'Durante muito tempo, eu mesmo confundia amor com cuidado absoluto. Só entendi que vivia o Complexo de Édipo depois de anos de terapia', afirmou.
'Esperava que as mulheres me acolhessem emocionalmente o tempo todo, sem perceber que isso não era saudável', relatou ele.
O conceito psicanalítico do Complexo de Édipo, desenvolvido por Sigmund Freud, descreve a fixação infantil pela figura materna e a dificuldade em superá-la na vida adulta.
Segundo o influenciador, ele vÃª os homens frustrados porque as mulheres 'cobram diÃ¡logo, atitude e maturidade' dentro dos relacionamentos.
'Amadurecer emocionalmente exige responsabilidade. Não dá pra jogar nas costas da parceira a tarefa de preencher o que falta em você', opinou Arhur.
'Amar alguém não é o mesmo que ser cuidado como um menino e confundir essas coisas leva a relacionamentos desequilibrados', concluiu.
Em 2023, ele viralizou na internet divulgar a construção de uma 'mansão do amor livre', com direito a 20 ambientes e até cama de ouro.