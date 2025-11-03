Estilo de Vida

‘Piercing no olho’ causa espanto, mas tem explicação

Qualquer ferimento no globo ocular oferece risco à visão. Qualquer coisa colocada nos olhos depende de orientação médica. Os piercings são moda em diversas partes do corpo, mas uma mulher americana surpreendeu ao expor seu acessório. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Por Lance
Freepik

Bree, de 28 anos, de Minessota, nos Estados Unidos, postou um vÃ­deo no Instagram em que mostrava um piercing no meio do olho.

ReproduÃ§Ã£o / @apocalypticAutopsy

Logo internautas se espantaram com as imagens e levantaram questionamentos: como é possível? Como ela pisca ou fecha os olhos? Como enxerga?

Reprodução / @apocalypticAutopsy

A resposta para essas perguntas é bem simples. Bree não tem um globo ocular e o olho, na verdade, trata-se de uma prótese.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

A prótese foi feita pela ocularista Christina King. Esses profissionais são os responsáveis por fazerem próteses oculares.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

O piercing não tem relevo e fica dentro da camada de acrílico da prótese.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Bree explicou em suas redes sociais que utiliza próteses porque perdeu o olho após ser diagnosticada um tipo raro de câncer: melanoma ocular.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

'Eu estava grÃ¡vida do meu segundo filho, em 2019, e fui diagnosticada com um tipo raro de cÃ¢ncer que se desenvolve nas cÃ©lulas que produzem pigmento. Os mÃ©dicos disseram que, por causa do meu tipo de cÃ¢ncer, tÃ­nhamos que trabalhar rÃ¡pido, senÃ£o poderia se espalhar pelo meu fÃ­gado', contou.

ReproduÃ§Ã£o / @apocalypticAutopsy

O melanoma ocular é um câncer nos melanócitos, células que dão cor aos olhos. É raro, mas é o tipo mais comum em adultos, especialmente a partir dos 45 anos.

Freepik

A melhor forma de prevenir o melanoma ocular é com exames oftalmológicos regulares, mesmo que não apresente sintomas.

Freepik

A primeira opção de tratamento para Bree era radiação gama. Se funcionasse, ela manteria o olho.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Entretanto, o tumor voltou mais agressivo cerca de um ano após o tratamento. Sendo assim, em 2022, ela precisou remover cirurgicamente o globo ocular.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

'Escolhi remover meu olho porque eu queria sobreviver por meus filhos', afirma Bree.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Bree utiliza as redes sociais para falar sobre o câncer ocular e também mostrar suas próteses.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

O perfil do Instagram em que Bree faz suas postagens se chama '@apocalypticAutopsy'. Lá, a americana possui quase 10 mil seguidores.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Na coleção mostrada, há várias próteses de olhos bem diferentes. Um tem uma aranha tecendo sua teia, outro com cicatriz, outro tem duas pupilas se juntando.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

'É precisa achar o ocularista certo, que é perfeito para você, que faz a prótese que você quer e a faz se moldar perfeitamente ao formato do seu olho', ela alerta.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Bree diz que se diverte com as próteses e afirma que encontrou a parte dela que perdeu.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

A americana tem vários piercings em diversas áreas do rosto. É possível identificar o acessório nas sobrancelhas, bochecha, nariz, na boca e em volta dela.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

Bree também utiliza fantasias e maquiagens para embarcar em personagens diferentes.

Reprodução / @apocalypticAutopsy

