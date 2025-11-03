Separação do continente: África está se desmembrando

Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente.
Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas
A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”,
Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano.
As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras.
'A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis.
O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África
Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente.
A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites.
Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos.
O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar.
O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente.
A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras.
Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia.
Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores.
Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez.
A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas.
No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África.