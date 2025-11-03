Inteligência Artificial revela como os Mamonas Assassinas estariam na faixa dos 50 anos

Em 2023, o artista visual Hidreley Diao usou tecnologia de inteligência artificial para criar as imagens dos integrantes da Banda Mamonas Assassinas, como eles provavelmente estariam quase três décadas depois da morte do grupo.
O resultado repercutiu nas redes sociais e os fãs puderam matar a saudade dos músicos que deixaram uma marca de talento e irreverência. Veja um a um como eles estariam.
Dinho - Era o vocalista da banda. Nascido em 5/3/1971, em Irecê, na Bahia, tinha 24 anos e morreu 3 dias antes de seu aniversário.
Bento Hinoto - O guitarrista. tinha ascendência japonesa, mas gostava de usar cabelo rastafári. Estava com 25 anos na época do acidente.
Samuel Reoli - Era baixista. Nascido em 11/3/1973, tinha 22 anos. Ele e o irmão Sérgio tocavam juntos na banda.
Os integrantes Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sério Reoli e Júlio Rasec criaram uma forma diferente de lidar com a música - focada em piadas com eles mesmos e com situações.
Sérgio Reoli - Era baterista. Nascido em 30/9/1969, em Guarulhos (SP), tocava com o irmão Samuel na banda. O nome Reoli vem das sílabas iniciais de Reis e Oliveira, sobrenome dos dois irmãos
Júlio Rasec - Era tecladista. Nascido em 4/1/1968 em Guarulhos (SP), se chamava Júlio César Barbosa e adotou o sobrenome artístico Rasec por ser a inversão de César.
A semente da banda remonta a 1989, quando Sérgio conheceu o irmão de Bento e eles se juntaram a Sérgio Reoli formando a Banda Utopia, que fazia covers de bandas já famosas na época (Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso). .
Numa apresentação, o público pediu que eles cantassem 'Sweet Child o' Mine', do Guns N'Roses (foto), e eles não sabiam. Aí o Dinho, que estava na plateia, se voluntariou e subiu ao palco. Também não sabia a letra, mas enrolou e todos acharam engraçado.
Ele acabou se tornando o vocalista da banda, que passou a se chamar Mamonas Assassinas. Um nome irreverente que conquistou o público.
O sucesso foi estrondoso. Eles não paravam de se apresentar em shows pelo Brasil, sempre de forma divertida e com grande retorno do público.
A banda tambÃ©m estava sempre em programas de TV, com imensa popularidade, cativando a audiÃªncia. A presenÃ§a dos Mamonas era garantia de muita gente do outro lado da telinha.
Um dos maiores sucessos foi a BrasÃlia Amarela, que virou um must nas rÃ¡dios na Ã©poca. O carro ganhou uma popularidade incrÃvel na esteira do clipe dos jovens mÃºsicos.
Outro hit que emplacou por todo o Brasil foi 'Pelados em Santos'. A musicalidade alegre associada a uma letra marcada pela irreverência fez com que o hit ocupasse os primeiros lugares.
A banda deu uma entrevista super divertida ao apresentador Jô Soares, quando ele ainda estava no SBT. Era o programa 'Jô Soares 11 e meia'.
Mas no dia 2/3/1996, todos morreram num acidente com avião na Serra da Cantareira, no norte de São Paulo.
A banda estava a caminho do aeroporto de Guarulhos, em SP, apÃ³s fazer show em BrasÃlia.
Está é uma das últimas imagens da banda, pois é do show dos Mamonas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que lotou com fãs. Dali eles partiram para a viagem que terminaria em tragédia.
O avião era um Learjet 25D de propriedade do próprio operador Madri Táxi Aéreo, uma empresa de táxi aéreo com sede em Ribeirão Preto.
O modelo do avião era como este da foto. Um Learjet 25D. E tinha o prefixo PT-LSD.
No acidente morreram os 7 passageiros (os 5 da banda, o segurança Sérgio Saturnino Porto e o roadie Isaac Souto, primo de Dinho) e os 2 tripulantes (piloto e co-piloto)
O difícil acesso ao local do acidente acabou por atrasar o socorro que só ocorreu na manhã do dia seguinte.
Entre as causas do acidente, o inquérito apontou inexperiência do co-piloto e fadiga do piloto, que teve uma carga horária exaustiva com a banda. O mesmo avião, com a mesma tripulação, havia levado o grupo para o show em Brasília.
Dizem que Júlio Rasec teve premonição porque disse ao barbeiro, horas antes da decolagem: Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio... Assim, parecia que o avião caía. Não sei. Não sei o que quer dizer isso'.