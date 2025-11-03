Fizeram história: Personalidades que foram exemplos para o mundo

Nelson Mandela (1918-2013) - Advogado, tornou-se o mais importante líder da África Negra. Ao lutar contra o Apartheid, foi preso e passou 27 anos encarcerado - a maior parte do tempo em Robben Island. Recebeu mais de 250 prêmios. Entre eles, o Nobel da Paz (1993). Foi presidente da África do Sul (1995-1999).