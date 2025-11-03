Fizeram história: Personalidades que foram exemplos para o mundo

Madre Teresa de Calcutá (1910-1997) - No dia 27/8/2024, foram completados 114 anos do nascimento da religiosa que fez história. Natural da Macedônia, ela se tornou um símbolo de caridade e compaixão, sendo fundadora da congregação das Missionárias da Caridade. Foi canonizada pela Igreja Católica em 2016. Morreu em 5/9/1997.
Rosa Parks (1913-2005) - Ela escancarou a discriminação que predominava nos EUA nos anos 1950, ao ter um gesto que ficou eternizado: não cedeu o seu assento no ônibus para um homem branco, no dia 1/12/1955, em Montgomery, capital do estado do Alabama.
Rosa acabou sendo presa. Na foto, o organograma que mostra onde era o assento do qual ela foi obrigada a se retirar.
O gesto de Rosa motivou um boicote dos negros ao transporte público e foi uma semente de grandes movimentos antisegregacionistas, simbolizados por seu líder maior, Martin Luther King.
Gandhi (1869-1948) - Foi o maior nome da luta anticolonialista na Índia - mas sempre sem violência - e um dos maiores pacifistas do planeta. Advogado, inspirou movimentos pelos direitos civis no mundo inteiro. E pelo poder da pregação da paz conquistou a liberdade em seu país.
Martin Luther King (1929-1968) - Pastor americano, símbolo da luta pelos direitos dos negros, com reflexos mundiais. Prêmio Nobel da Paz (1964), pregava a resistência não violenta. Autor da célebre frase 'Eu tenho um sonho', proferida em discurso histórico no Memorial Lincoln em 1963.
Nelson Mandela (1918-2013) - Advogado, tornou-se o mais importante líder da África Negra. Ao lutar contra o Apartheid, foi preso e passou 27 anos encarcerado - a maior parte do tempo em Robben Island. Recebeu mais de 250 prêmios. Entre eles, o Nobel da Paz (1993). Foi presidente da África do Sul (1995-1999).
Zilda Arns (1934-2010) - Médica e sanitarista brasileira. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns (Arcebispo emérito de SP), fundou e coordenou pastorais que prestavam auxílio social a crianças e idosos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estava em missão humanitária no Haiti quando morreu vítima de terremoto.
Desmond Tutu (1931-2021) - Arcebispo da Igreja Anglicana na Cidade do Cabo (África do Sul), também foi Primaz da Igreja Anglicana da África Austral entre 1986 e 1966. Foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o Apartheid, o regime de discriminação racial em seu país natal.
Albert Schweitzer (1875-1965) - Teólogo e médico alemão, um exemplo vivo da boa convivência entre Ciência e Religião. Desenvolveu importante trabalho social e de saúde na África. Prêmio Nobel da Paz em 1952. Também foi filósofo e organista, especialista na obra de Bach.
Chico Xavier (1910-2002) - Médium mineiro, expoente do Espiritismo Kardecista. Psicografou mais de 400 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares, destinando o dinheiro para caridade. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2012, foi eleito o 'maior brasileiro da história' num concurso do SBT e da BBC.
Irmã Dulce (1914-1992) - Freira brasileira, nascida em Salvador (BA) e dedicada ao auxílio às pessoas pobres, foi beatificada pelo Papa Bento XVI em 2011 e canonizada pelo Papa Francisco em 2019. Tornou-se Santa Dulce dos Pobres.
Chico Mendes (1944-1988) - Sindicalista e ativista nascido no Acre, lutou em defesa dos seringueiros da Bacia Amazônica e pela preservação da floresta. Recebeu o Global 500 (da ONU) e a Medalha de Meio Ambiente da Better, prêmios destinados a grandes nomes ligados à valorização na Natureza.
Seu assassinato teve repercussão internacional. Paul McCartney lançou 'How Many People', em sua homenagem, no álbum 'Flowers in The Dirt'. O Grupo Tortura Nunca Mais criou um prêmio chamado Chico Mendes para homenagear personalidades que lutam pelos Direitos Humanos.
Betinho (1935-1997) - Herbert de Souza foi sociólogo e ativista dos Direitos Humanos. Criou a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Hemofílico, contraiu o vírus HIV numa transfusão, numa época em que a Aids começava a se alastrar. Criou a Associação Interdisciplinar de Aids, para apoiar os pacientes.
Profeta Gentileza (1917-1996) - Pregador urbano paulista radicado no Rio de Janeiro, tornou-se conhecido por escrever mensagens de paz nas pilastras do Viaduto do Gasômetro. Usava túnica branca, longa barba e se dizia profeta, criando a frase 'Gentileza Gera Gentileza'.
Paulo Freire (1921-1997) - Educador e filósofo nascido em Recife (PE), considerado um dos pensadores mais notáveis da Pedagogia no mundo. Patrono da Educação Brasileira. Destacou-se por associar a Educação à consciência política e à paz social. Recebeu o prêmio da Unesco de Educação Para a Paz (1986).
Nise da Silveira (1905-1999) - Psiquiatra alagoana, revolucionou o tratamento de pacientes mentais no Brasil. Lutou contra tratamentos desumanos (como eletrochoque) e criou métodos terapêuticos envolvendo interação com animais. Criou o Museu de Imagens do Inconsciente, com obras de arte dos pacientes.
Marie Curie (1867-1934) - FÃsica e quÃmica polonesa naturalizada francesa, conduziu pesquisas pioneiras de radioatividade. Primeira mulher a ganhar PrÃªmio Nobel, Ãºnica a recebÃª-lo em dois campos diferentes: FÃsica (1903) e QuÃmica (1911). Na I Guerra Mundial, fez unidades de raio-x mÃ³vel para hospitais de campanha.
Dom Hélder Câmara (1909-1999) - Bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar, pregava a não violência. Indicado 4 vezes ao Nobel da Paz (brasileiro com maior número de indicações).
São Francisco de Assis (1182-1226) - Frade católico nascido em Assis (atual Itália). Fundou a ordem dos Franciscanos, que renovaram o Catolicismo da época. Dedicou-se a auxiliar os pobres, propagar a fé cristã e proteger os animais. Diz-se que recebeu as chagas de Cristo (fenômeno raro).