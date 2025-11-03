Casal adota estilo de vida dos anos 1940, mas não abre mão da internet

Liberty Avery e Greg Kirby decidiram se cercar da década de 1940, mas usam a Internet para registrar a experiência curiosa nas redes sociais.
O casal está tão imerso na época que a casa deles é toda decorada com móveis vintage, além de eles usarem roupas tradicionais, fazerem festas temáticas e dirigirem um jeep antigo.
Em entrevista à rede BBC, Greg declarou que o que eles fazem 'é apenas uma vida mais simples'.
“Tentamos tornar o nosso casamento o mais anos 40 possível; tradicional, como talvez os nossos avós fizeram”, contou.
Para o casamento, eles seguiram a tradição e realizaram a cerimônia na igreja. Em seguida, foram a um pub local para uma refeição e depois dançaram no salão comunitário da vila.
“A reação das pessoas ao nos ver na rua é geralmente positiva. Eles fazem algumas piadas, mas é uma maneira legal de conhecer pessoas porque elas se aproximam de nós', contou o casal.
O casal também costuma restringir o tempo dedicado à tecnologia, preferindo jogar jogos de tabuleiro e sair para dançar nos fins de semana.
Liberty é costureira especializada em vestidos vintage e gosta de cozinhar usando receitas e utensílios dos anos 1940, de acordo com a BBC.
Ainda que vivam a experiência intensamente, o casal contou que de vez em quando eles 'dão uma pausa' na vida de antigamente para ver filmes recentes.
Ao contar como eles se conheceram, Liberty disse que Greg agendou um horário no salão de beleza onde ela estava trabalhando.
Ela disse que desde aquele dia, o amor entre os dois só aumentou — juntamente com a paixão pelos anos 1940. “Ele não conseguiu se livrar de mim”, brincou ela.
Em relação às roupas, casal admitiu que, em algumas ocasiões, cuidar de tecidos antigos e delicados pode ser desafiador.
Mesmo assim, Greg afirma que ambos consideram as roupas da época 'confortáveis e bonitas'. 'Nós gostamos de tentar reparar roupas, dar-lhes uma nova vida — e elas ficam tão boas quanto há 80 anos', disse.
O mais inusitado é que esse não é o primeiro casal que decidiu 'viver nos anos 1940'. Em 2019, a mídia britânica reportou o caso de Dean Turner e Lynda Easton, que também optaram por 'viajar' para a mesma época.
A reportagem contou que a casa dos dois era cheia de objetos e móveis da Segunda Guerra. 'Creio que isso nos transporta de novo a uma época em que todos uniam esforços pelo bem comum', contou Dean Turner, na época.
'Hoje, ouvimos muitos relatos [no Reino Unido] de delitos com armas brancas e gente que tem medo de sair de casa à noite. Naquela época, ainda que houvesse uma guerra, todos trabalhavam juntos e somavam forças', acrescentou.