Popular e barato, fubá rende diversos tipos de delícias

Um dos primeiros países em que a farinha de milho se popularizou foi a Itália. Em terras latinas, o produto se transformou em preparação para polentas, bolos, mingaus e outras diversas receitas.
Cabe destacar que este alimento era preparado pelos indígenas, de forma sagrada, antes da chegada de portugueses e espanhóis no continente americano. No entanto, o milho se tornou um alimento tradicional destas regiões.
De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a farinha de milho e o fubá são o mesmo produto, oriundos da moagem do alimento. No entanto, divergem quanto à aparência e possibilidades de uso.
O fubá, por exemplo, é degerminado e moído, tendo seus flocos mais finos, com mais facilidade na absorção de água. Diferentemente, a farinha de milho tradicional é hidratada e triturada antes mesmo de ser torrada.
O nome Fubá é herdado, como diversos elementos da nossa gastronomia, dos africanos. É um insumo fino extraído do milho cru, que se tornou fundamental na culinária brasileira. Um dos principais pratos com este alimento é o bolo, muito popular na casa dos brasileiro, com um bom café ao lado.
Existem alguns tipos de fubá, como o mimoso. É uma farinha bem fina, que absorve a água com mais facilidade e muito recomendada na preparação de pratos, como bolo de fubá e polenta.
A semolina é grossa, visto que é o resultado da moagem incompleta do milho ou de sua farinha, sendo mais comumente presente em receitas como pães e broas.
O fubá tradicional é o mais popular no Brasil, feito a partir da moagem dos grãos de milho, o que resulta em uma farinha presente na mesa de diversas regiões da culinária brasileira.
O fubá é rico em nutrientes importantes para a saúde dos indivíduos. Afinal, são livres de glúten, ricos em ácido fólico, que beneficiam a formação neurológica das crianças.
Além disso, é uma fonte de niacina, zinco, ferro, potássio, magnésio e fósforo e ricos em fibras alimentares, que ajudam na saúde digestiva. O fubá previne doenças cardíacas, obesidade e diabetes.
O fubá é excelente para a pele, pois é rico em ácido salicílico e é fonte de vitamina K. Também é muito usado no combate à desnutrição em todo o mundo, pois é barato e tem ótima composição nutricional.
Ele também um carboidrato interessante para se consumir antes dos treinos de musculação, principalmente para quem deseja ganhar massa muscular. Afinal, oferece boas quantidades de potássio, fósforo e magnésio.
É uma fonte de energia e boa alternativa para quem não pode comer o glúten presente na farinha de trigo. Mesmo sendo calórico, se combinado com outros ingredientes é um alimento que pode ser consumido diariamente.
O alimento é uma ótima fonte de ácido fólico, elemento indispensável para a dieta de mulheres grávidas, já que ajuda a evitar problemas de malformação fetal.
O cuscuz é uma receita brasileira feita a partir da farinha de milho flocada, ao contrário do fubá que é a farinha em si. O fubá não é comumente usado para a produção de cuscuz, porém, algumas receitas levam esse ingrediente.
No Brasil, o milho foi espalhado pelos tropeiros, no século XVIII, durante o Ciclo do Ouro, em Minas Gerais, e a colheita coincide com as festas juninas, daí a ligação do milho com as quermesses.
O fubá, portanto, não é um vilão. O segredo está em fazer a combinação certa para equilibrar as vitaminas e minerais. Um exemplo é juntar a polenta com um feijão e uma carne, um peito de frango desfiado ou ovo cozido. na foto, um belo cuscuz feito com o ingrediente.
No caso do bolo de fubá, mingaus e outras receitas mais calóricas, para comer ao longo do dia, o ideal é reduzir as quantidades para deixar a dieta mais balanceada.
O cuscuz é uma excelente variação para o pão de todos os dias, recebendo um toque a mais com manteiga e colheradas de leite de coco. Ele também pode ser recheado com algum ingrediente salgado.
O fubá é um produto versátil, que pode ser utilizado em diferentes receitas, que vão além do bolo, doces, polenta ou angu. Na imagem, um pastel de angu, que contém este rico ingrediente.