Naturais e relaxantes: Estâncias termais e seus banhos quentes que atraem turistas

Termas de Gravatal - Gravatal - SC - Conhecida por suas águas sulfúricas, oferece diversas opções de relaxamento. O Hotel Internacional Gravatal, por exemplo, é abastecido com água termal direto da fonte, a uma temperatura média de 36 graus, em todas as estações. Seja nas piscinas, nas banheiras, duchas e até mesmo nos chuveiros e torneiras dos quartos a água é sempre quente.