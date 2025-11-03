Estilo de Vida Berço de Mozart, cidade na Áustria brilha com seus palácios Não tão comentada entre os brasileiros, a cidade de Salzburgo é uma das mais belas da Áustria. Com sua arquitetura barroca, paisagens alpinas e rica herança musical, encanta visitantes com atrações exuberantes. Siga aqui com o Flipar para conhecer mais sobre a cidade natal de Mozart! Por Lance

Jorge Franganillo/Wikimédia Commons