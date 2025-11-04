David Harbour enfrenta acusação de atriz sobre assédio e polêmica com ex-esposa

Segundo o jornal britânico Daily Mail, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro.
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias.
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas.
Lily Allen lançou o álbum 'West End Girl', que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento.
A designer de figurinos Natalie Tippett, identificada como a mulher citada na canção “Madeline”, falou brevemente à imprensa: “Claro que ouvi a música. Mas eu tenho uma família e coisas a proteger. Tenho uma filha de dois anos e meio. É um pouco assustador para mim.”
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos.
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator.
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou.
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências.
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis.
Iniciou sua carreira profissional no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça 'Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?'.
Atuou em séries como 'Law & Order', 'Pan Am' e 'The Newsroom'.
Atuou em filmes como 'O Segredo de Brokeback Mountain', '007 – Quantum of Solace', 'O Protetor' e 'Esquadrão Suicida (2016)'.
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, com a série 'Stranger Things', na qual ele é Jim Hopper, delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria.
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025.
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'.