Lobos-guará visitam jardim e encantam paisagista no interior do Rio

Marcel, responsável pelo escritório Allamanda Paisagismo, comentou com bom humor, em entrevista divulgada pela 'Casa e Jardim', que os lobos pareciam rejeitar espécies exóticas de plantas e prometeu substituí-las por nativas.
Ele observou que os animais evitaram o vaso com gerânio, possivelmente por causa do cheiro forte da planta. Apesar do susto inicial, o paisagista descreveu a experiência como emocionante. O vídeo, publicado no Instagram, já acumula mais de um milhão de visualizações
Recentemente, aliás, um lobo-guará foi visto no centro da cidade de Caçapava, no interior do estado de São Paulo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.
Uma moradora filmou o animal correndo entre as ruas São Francisco e Professora Aurora Paes da Costa, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz.
O flagrante foi registrado por volta das 22h30 do dia 10 de setembro. E chama atenção por mais um animal selvagem em área urbana no Brasil.
A moradora, surpreendida com a presença da espécie em área urbana disse, ainda, que percebeu a presença de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades, monitorando o 'passeio' do animal até que ele se afastasse para uma área de mata.
Também chamado de lobo-de-crina, lobo-de-juba e lobo-vermelho, o lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico (que só existe numa região) na América do Sul.
Essa espécie vive em savanas do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Animal típico do Cerrado, cumpre importante papel na dispersão de sementes de frutos, principalmente da lobeira, um pequeno arbusto ou árvore de até 5 metros de altura.
O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação pouco densa. É, aliás, o maior canídeo da América do Sul. Pode pesar entre 20 e 30 quilos e medir até 90 centímetros na altura da cernelha.
O lobo-guará usa o cheiro do xixi para sua comunicação e para a marcação de território. Além disso, essa espécie é onívora. Ou seja, também se alimenta de vegetais como de carne e tem expectativa de vida de 15 anos.
Aves, tatus e roedores estão entre as principais presas do lobo-guará, que está na lista das espécies 'quase ameaçadas de extinção' pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
Ainda não faz parte da lista de maior risco, mas entrou nessa seleção dos 'quase' porque sua população tem reduzido bastante. Entre os motivos do declínio populacional de lobos-guará, estão destruição do cerrado para ampliação da agricultura, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos.
O lobo-guará, no entanto, é protegido contra caça em todos os países onde a espécie é registrada. Ambientalistas também tentam eliminar superstições. Na Bolívia, há quem acredite que montar uma sela feita de pele de lobo-guará afasta a má sorte.
Em julho de 2020, o lobo-guará passou a figurar a nota de 200 reais. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro daquele ano.
Curiosamente, ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros-reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. E aí, sabia dessa?