Rod Stewart passa férias no Rio, curte o Corcovado e posa com chef de restaurante

Ele tambem jantou no restaurante Nido, no Leblon, e posou com o chef de cozinha Rudy Bovo. A euforia foi grande quando o astro entrou no estabelecimento.
No Instagram, a direção do “Nido Ristorante” postou até a sobremesa que foi pedida e degustada pelo cantor britânico: a sbriciolata di Mele, uma torta de maçã com creme de caramelo salgado e especiarias.
Rod Stewart é um ícone da música internacional e já se apresentou no Brasil diversas vezes.
Com uma carreira de mais de seis décadas, ele celebrou em 2025 seus 60 anos na indústria musical.
Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, posteriormente, integrou o 'The Faces' ao lado de Ronnie Wood.
Ao mesmo tempo, construiu uma carreira solo de sucesso com hits atemporais como “Maggie May” e “Sailing”, além de baladas românticas como “I Don’t Want to Talk About It” e “The First Cut is the Deepest”.
Rod Stewart detém o título honorário de Sir desde 2016, concedido em reconhecimento à sua extensa carreira musical e às contribuições a causas beneficentes.
AliÃ¡s, diversas celebridades de prestÃgio ostentam o tÃtulo de Sir, uma honraria concedida pela Monarquia BritÃ¢nica. Veja uma lista de famosos que foram contemplados.
Brian May: O incômico guitarrista do Queen foi nomeado Knight Bachelor em dezembro de 2022 e oficialmente condecorado em 14 de março de 2023 pelo Rei Charles III, por seus serviços à música e à caridade, além de seu trabalho como astrofísico e defensor dos direitos dos animais.
Patrick Stewart: Um dos atores mais respeitados do Reino Unido, Patrick Stewart recebeu o tÃtulo de cavaleiro em 2010 por sua carreira no teatro e televisÃ£o, especialmente por seu trabalho com Shakespeare.
Michael Caine: O ator foi condecorado em 2000 por sua longa carreira no cinema britânico e internacional, sendo um dos atores mais premiados da história.
Anthony Hopkins: O ator foi nomeado cavaleiro em 1993 por sua carreira teatral e cinematográfica, destacando-se como Hannibal Lecter em Hollywood.
Ben Kingsley: O ator recebeu o título de cavaleiro em 2002 por sua contribuição ao cinema, especialmente após seu papel em “Gandhi”, que lhe rendeu o Oscar.
Lewis Hamilton: O piloto campeão de Fórmula 1 foi condecorado em 2021 pela Rainha Elizabeth II após conquistar sete títulos mundiais na Fórmula 1 e defender causas sociais.
Elton John: O músico recebeu o título de cavaleiro em 1998 por sua carreira musical e trabalho filantrópico; em 2020 foi elevado à Ordem dos Companheiros de Honra.
Peter Jackson: O cineasta recebeu o título em 2010 por sua contribuição ao cinema, principalmente pela trilogia O Senhor dos Anéis filmada na Nova Zelândia.
Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor.
Ringo Starr: O baterista dos Beatles foi condecorado em 2018 pelo prÃncipe William por seus serviÃ§os Ã mÃºsica e apoio a instituiÃ§Ãµes de caridade, 21 anos apÃ³s McCartney.
Van Morrison: O músico foi nomeado cavaleiro em 2016 pelo Príncipe Charles por sua contribuição à música e à promoção da cultura da Irlanda do Norte.
Tom Jones: O cantor e ator recebeu o título de cavaleiro em 2006 por seus serviços à música ao longo de décadas, sendo homenageado no Palácio de Buckingham.
Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones foi condecorado em 2003 pela Rainha Elizabeth II por sua contribuição à música popular, apesar de críticas de colegas dos Rolling Stones que não ganharam a honraria.
Ian McKellen: O ator foi condecorado em 1991 pela Rainha Elizabeth II por suas contribuições ao teatro clássico e à atuação no cinema.
Kenneth Branagh: O ator foi condecorado em 2012 por sua atuação e direção no teatro e cinema, com destaque para adaptações de Shakespeare.
Mo Farah: O atleta foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus feitos no atletismo britânico, com quatro ouros olímpicos nas provas de 5.000m e 10.000m.