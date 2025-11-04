Celebridades e TV Reencontro entre Sydney Sweeney e ex-noivo termina em discussão e gritos Sydney Sweeney teve um reencontro tenso com o ex-noivo Jonathan Davino em Los Angeles, na noite do dia 1º de novembro. Após jantar com amigos, a atriz pediu um carro de aplicativo, mas acabou indo até o veículo de Davino, com quem seguiu por uma curta viagem até sua casa. Por Lance

divulgação