Reencontro entre Sydney Sweeney e ex-noivo termina em discussão e gritos

Sydney Sweeney teve um reencontro tenso com o ex-noivo Jonathan Davino em Los Angeles, na noite do dia 1º de novembro. Após jantar com amigos, a atriz pediu um carro de aplicativo, mas acabou indo até o veículo de Davino, com quem seguiu por uma curta viagem até sua casa.

divulgação

Segundo o site TMZ, ela tentou se esconder dos fotógrafos ao perceber que estava sendo observada. Testemunhas relataram que, ao chegar em casa, Sweeney se irritou e gritou para o ex: 'Não acredito em você. Por favor, vá embora, me deixe em paz.'

wikimedia commons

Recentemente, a atriz Kim Novak criticou duramente a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no filme “Scandalous”, dirigido por Colman Domingo. Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar.

Greg Hernandez wikimedia commons

A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto.

Divulgação/Ford

Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras reprovações à sua atuação.

reprodução

'Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião.. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?'', disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times. Futuramente, a produtora pediu desculpas.

reprodução

A propaganda faz um trocadilho com as palavras 'jeans' e 'genes' (no inglês, a pronúncia é similar), destacando que são azuis (a roupa e os olhos da atriz). Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, teoria pseudocientífica que defende a superioridade genética e que, no século 20, influenciou o nazismo.

Foto: Instagram American Eagle

Também em 2025, ao saber que a atriz é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.

Gage Skidmore/Wikimedia Commons/

Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série 'O Conto da Aia'.

reprodução / O Conto da Aia

No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO 'Objetos Cortantes', ao lado de Amy Adams. Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme 'Era Uma Vez em... Hollywood', do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série 'Euphoria' da HBO.

divulgação hbo

Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série 'The White Lotus', outra produção de sucesso da HBO. Por esses papéis em 'Euphoria' e 'The White Lotus', a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022.

reprodução The White Lotus

A comédia romântica 'Todos Menos Você', citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas. No entanto, fez sucesso nas redes sociais, principalmente por causa dos rumores de romance verdadeiro entre Sydney e o ator Glen Powell. Resultado: US$ 200 milhões em bilheteria mundial.

Divulgação

Em 2024, Sweeney interpretou a super-herÃ³ina Julia Carpenter, no filme 'Madame Teia'. O filme foi detonado pela crÃ­tica mundial e foi muito mal nas bilheterias.

Sony Pictures/DivulgaÃ§Ã£o

Seu próximo filme, 'Christy', estreia em novembro nos Estados Unidos e a atriz revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses.

Reprodução/Instagram

Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como 'Todos menos Você' e 'Imaculada'. O casal se separou em 2025.

Reprodução Instagram

Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza.

Wikimedia Commons / Ashley Graham

