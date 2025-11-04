“Crepúsculo” retorna aos cinemas; conheça a saga que marcou uma geração!

Relançado pela Fathom Entertainment, o longa arrecadou mais de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 8 milhões de reais, em seu primeiro dia de exibição, e ficou atrás apenas do anime “Chainsaw Man”.
Segundo a imprensa norte-americana, a expectativa é que o relançamento dobre sua arrecadação nos próximos dias, ainda impulsionado pelas comemorações de Halloween.
A principal concorrência vem da animação “Guerreiras do K-pop”, que retorna aos cinemas após um primeiro lançamento que ultrapassou 18 milhões de dólares em bilheteria.
O retorno de “Crepúsculo” aos cinemas marca uma nova onda de nostalgia entre os fãs da saga que definiu uma geração.
O filme adaptou o primeiro romance da escritora Stephenie Meyer e deu início a uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema moderno.
Seu personagem foi essencial para o triângulo amoroso que movimentou a trama e atraiu milhões de fãs ao redor do mundo.
Liderado por Carlisle e Esme, o clã dos Cullen inclui Edward, Alice, Jasper, Rosalie e Emmett, todos adotados pelo casal. Cada membro possui habilidades únicas, e juntos formam um núcleo familiar forte e unido.
Destaque também para Charlie Swan, pai de Bella e chefe de polícia da pacata cidade de Forks, em Washington.
Por fim, os Volturi, uma poderosa família de vampiros que mantém a ordem no mundo sobrenatural. Liderados por Aro, Caius e Marcus, são temidos por sua influência, habilidades extraordinárias e autoridade sobre toda a comunidade vampírica.
O longa se tornou um fenômeno imediato, conquistou o público jovem e transformou seus protagonistas, Kristen Stewart e Robert Pattinson, em ídolos mundiais.
Kristen Stewart, nascida em 9 de abril de 1990, em Los Angeles, interpretou Bella Swan e ganhou projeção internacional com o papel.
Após o sucesso da saga, construiu uma carreira sólida em produções independentes e foi indicada a prêmios importantes, como o Oscar de Melhor Atriz pelo filme “Spencer”.
Robert Pattinson, que vive Edward Cullen, nasceu em 13 de maio de 1986, em Londres. Antes de “Crepúsculo”, ele já havia atuado em “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, mas foi a saga baseada nos livros de Stephenie Meyer que o transformou em astro global.
Ao longo da carreira, se dedicou tanto a filmes independentes quanto a grandes produções e se destacou em “The Batman, como o super-herói da DC.
As adaptações cinematográficas totalizam cinco filmes, já que o último, “Amanhecer”, foi dividido em duas partes: “Crepúsculo”, “Lua Nova”, “Eclipse”, “Amanhecer – Parte 1” e “Amanhecer – Parte 2”.
Além das 4 obras principais, Meyer publicou títulos complementares, como “Vida e Morte: Crepúsculo Reimaginado” e “Sol da Meia-Noite”, que apresenta a mesma história sob o ponto de vista de Edward Cullen.
O relacionamento entre Kristen Stewart e Robert Pattinson fora das telas intensificou ainda mais o fascínio do público pela saga.
Mais do que um sucesso comercial, “Crepúsculo” deixou um legado literário e audiovisual que influenciou toda uma geração de leitores, escritores e cinéfilos.