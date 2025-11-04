Lei inusitada criada para pedestres na Eslováquia vira piada nas redes; entenda

A partir de janeiro de 2026, haverá um limite de velocidade de 6 quilômetros por hora nas calçadas de áreas urbanas.
O curioso é que a limitação se estenderá a patinetes elétricas, ciclistas e... pedestres.
A nova regra chegou a ser chamada de 'absurda' pela oposição, especialmente devido à ausência de clareza sobre como o limite seria fiscalizado.
O próprio Ministério do Interior sugeriu que seria mais sensato proibir os patinetes nas calçadas.
Nas redes, internautas ironizaram que até dar aquela famosa 'corridinha' para pegar o ônibus poderia gerar uma multa.
A Eslováquia, cujo nome oficial é República Eslovaca, é um país da Europa Central com cerca de 5,7 milhões de habitantes.
O país não tem saída para o mar e faz fronteira com a República Tcheca e Áustria a oeste, Polônia a norte, Ucrânia a leste e Hungria a sul.
Sua capital é Bratislava, que é conhecida por ser a única capital do mundo a fazer fronteira com dois países: Áustria e Hungria.
Uma atração curiosa da cidade é a famosa estátua de um operário saindo de um bueiro, conhecida como ?umil.
O território eslovaco é predominantemente montanhoso, marcado pela presença da cordilheira dos Cárpatos, onde se encontram os picos elevados das montanhas Tatra.
Essa região dos Tatras é popular por suas trilhas, estações de esqui e lagos glaciais, sendo um destino popular para turismo de natureza.
O país é conhecido pela alta escolarização de sua população e desfruta de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado.
A cultura eslovaca é fortemente influenciada por tradições folclóricas, música típica com instrumentos como a fujara (um tipo de flauta de madeira considerada patrimônio cultural pela UNESCO).
A independência da Eslováquia como Estado soberano ocorreu pacificamente em 1º de janeiro de 1993, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca.
A economia eslovaca é considerada uma das mais industrializadas da Europa Central. O país é membro da União Europeia desde 2004 e tem o euro como moeda oficial.
O país também é conhecido pela boa qualidade dos seus vinhos e cervejas locais, com destaque para a região vinícola de Tokaj.