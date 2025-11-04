Zezé Di Camargo interrompe show para dar bronca em fã: ‘Para de falar bobagem’

Ele, então, disse: 'Então para de falar bobagem. Muito cuidado com o que fala. Vou cantar mais uma rouco para vocês', para o delírio do resto do público.
O que nem todos sabem é que o irmão de Luciano fez uma cirurgia delicada para tratar um cisto nas cordas vocais em 2008. Assim, sua voz fica mais propensa a falhar. Nos anos recentes, o cantor sofreu com críticas durante show em momentos em que perde a voz.
O sertanejo, que comemorou aniversário no dia 17/08/2025, aliás, vive uma nova fase: pai da pequena Clara, fruto do casamento com Graciele Lacerda. Entre shows e compromissos, divide-se entre o carinho dos fãs e os cuidados com a caçula.
Nascido em Pirenópolis, Mirosmar (nome de batismo) começou a cantar com o irmão Emival. Após uma tragédia, seguiu em frente e formou dupla com Luciano em 1991. Com 'É o Amor', conquistou o Brasil. Foram mais de 40 milhões de discos vendidos, três Grammys Latinos e história que virou filme, se consolidando como ícone do sertanejo.
Passadas mais de quatro décadas de carreira, ele segue ativo, saudável e apaixonado pela vida. Também criou um cruzeiro temático, além de novos empreendimentos. Pai de quatro filhos e avô, sua trajetória é marcada por superação, fé e amor à família.
Em 2016, aliás, Zezé di Camargo foi homenageado, ao lado de Luciano, no Carnaval carioca. A Imperatriz, escola de Ramos, contou a história da dupla sertaneja desde o nascimento em Goiânia até o sucesso nos palcos pelo Brasil. A agremiação ficou em 6º. Veja outros homenageados!
Ao longo da história do Carnaval carioca, atores, músicos e apresentadores já foram homenageados em vida na Sapucaí. Muitas celebridades tiveram a honra e a emoção de ter sua trajetória contada nos enredos das agremiações. Relembre alguns desses desfiles desde 1984.
Alcione - Mangueira 2024 - Trinta anos depois da homenagem da Unidos da Ponte em 1994, a Marrom voltou a marcar presença na Sapucaí. Uma das maiores cantoras do Brasil foi homenageada pela tradicional Verde e Rosa. A agremiação ficou em 6º lugar.
Roberto Carlos - Beija-Flor 2011 - Um dos maiores cantores da história do Brasil, o rei também teve a honra de ser homenageado em vida na Sapucaí. A escola de Nilópolis trouxe a vida e a obra desde Cachoeiro de Itapemirim. No dia da apuração, o título consagrou o enredo, que retornou no desfile das campeãs como vencedor do carnaval.
Maria Bethânia - Mangueira 2016 - Outro desfile que conquistou o título do Carnaval carioca foi sobre a cantora baiana, irmã de Caetano Veloso. Filha de Oyá, Bethânia esteve presente na última alegoria e foi ovacionada pelo público presente nas arquibancadas, frisas e camarotes.
Ivete Sangalo - Grande Rio 2017 - A escola de Caixas fez uma homenagem a carismática cantora baiana. Ivete esteve presente na comissão de frente e retornou para receber os aplausos na última alegoria. A Tricolor ficou com a quinta colocação.
Zeca Pagodinho - Grande Rio 2023 - Apesar de ser portelense, o cantor recebeu a homenagem de uma escola próxima de seu reduto: Xerém. A agremiação de Caxias contou a relação de Zeca com a religiosidade e ficou com o 6º lugar.
Martinho da Vila - Unidos de Vila Isabel 2022 - A escola da terra de Noel homenageou um dos maiores artistas e sambistas de sua história. Martinho esteve presente na comissão de frente e levou a arquibancada à loucura. A agremiação ficou com a quarta colocação.
Chico Buarque - Mangueira 1998 - A Verde e Rosa é uma das escolas que mais levou homenagens a artistas na história da Sapucaí. Com mais um título, desta vez dividido com a Beija-Flor de Nilópolis, a Estação Primeira encantou a contar a história do tradicional cantor e compositor.
Milton Nascimento - Cabuçu 1989 - A Azul e Branco fez uma homenagem ao cantor mineiro no fim da década de 80. Bituca encantou a Sapucaí e evidenciou o trecho de sua música: 'O artista tem que estar onde o povo está'. Na apuração, a escola ficou com a 14ª colocação.
Os Trapalhões - Cabuçu 1988 - No ano anterior, a Azul e Branco já havia homenageado quatro artistas que encantaram o Brasil e as crianças naquela época: Os Trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias (estes dois últimos, já falecidos) estiveram presentes na Sapucaí, e a agremiação ficou com a 13ª posição.
Beija-Flor de Nilópolis 2014 - Boni - A Azul e Branco homenageou o ex-diretor geral da TV Globo, que marcou ao comandar a emissora no auge do veículo de comunicação. Ele esteve ao lado da então rainha de bateria Raíssa de Oliveira. A agremiação ficou com o sétimo lugar, fora das campeãs.
Doces Bárbaros: Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia - Mangueira 1994 - Dois anos depois, a Estação Primeira fez mais uma homenagem. Desta vez, ao grupo de quatro artistas baianos. A agremiação, porém, não fez um bom desfile e ficou em 11º.
Alcione - Unidos da Ponte - 1994 - Trinta anos antes da homenagem de 2024, a Marrom esteve na Sapucaí. Uma das maiores cantoras do Brasil foi homenageada pela escola de São João de Meriti. Na ocasião, a agremiação ficou em 15º.
Zico - Imperatriz 2014 - A Verde e Branca de Ramos homenageou o maior ídolo da história do Flamengo. O Galinho de Quintino esteve presente na Sapucaí e recebeu os aplausos do público. Na apuração, a agremiação ficou com a quinta colocação.
Miguel Falabella - Unidos da Tijuca 2018 - A agremiação tijucana fez uma justa homenagem a um dos grandes atores do teatro e da teledramaturgia brasileira. Miguel esteve presente na Sapucaí e esbanjou carisma e simpatia, A escola ficou com o sétimo lugar e não retornou às campeãs.
Antônio Pitanga - Unidos do Porto da Pedra 2019 - No mesmo ano, a agremiação de São Gonçalo homenageou o artista, que é pai da atriz Camila Pitanga. Na apuração, a Vermelha e Branca ficou com a terceira colocação.
Zezé Motta - Acadêmicos do Sossego 2017 - Símbolo de resistência, Zezé foi homenageada pela escola de Niterói no então acesso, segunda divisão do carnaval carioca. A agremiação, que trocou a alcunha para Acadêmicos de Niterói recentemente, ficou em 11º lugar.
Ronaldo Fenômeno - Tradição 2003 - No auge de sua carreira, um ano após o penta na Coreia do Sul e no Japão, o ex-atacante recebeu uma homenagem da escola de Campinho. O atacante, porém, ficou impossibilitado de comparecer em virtude dos compromissos com o Real Madrid, na época. A escola ficou com o 13º lugar.