Zezé Di Camargo interrompe show para dar bronca em fã: ‘Para de falar bobagem’

Roberto Carlos - Beija-Flor 2011 - Um dos maiores cantores da história do Brasil, o rei também teve a honra de ser homenageado em vida na Sapucaí. A escola de Nilópolis trouxe a vida e a obra desde Cachoeiro de Itapemirim. No dia da apuração, o título consagrou o enredo, que retornou no desfile das campeãs como vencedor do carnaval.