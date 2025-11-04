Galeria

Territórios dos Estados Unidos que ficam fora do país

Os Estados Unidos possuem diversos territórios não incorporados, que são áreas sob soberania americana, mas que não fazem parte de nenhum estado.

Esses territórios estão espalhados pelo Caribe e pelo Pacífico, e possuem diferentes graus de autonomia.

Alguns, como Porto Rico e Guam, são habitados e têm governos locais, enquanto outros são ilhas desabitadas usadas para pesquisa ou fins militares.

Esses territórios desempenham papéis estratégicos, econômicos e ecológicos para os Estados Unidos. Veja a lista:

Porto Rico – Localizado no Caribe, tem cerca de 3,2 milhões de habitantes e uma área de 9.104 km². É um território não incorporado com governo próprio, mas seus cidadãos não votam para presidente dos Estados Unidos. Sua economia se baseia no turismo, na indústria farmacêutica e na agricultura.

Ilhas Virgens Americanas – Situadas no Caribe, têm uma área de 1.910 km² e uma população de cerca de 87 mil habitantes. São um destino turístico famoso, com praias paradisíacas e forte influência dinamarquesa na arquitetura. O território é administrado por um governador e segue leis federais americanas.

Guam – Localizado no Pacífico ocidental, tem 544 km² e cerca de 170 mil habitantes. Possui grande presença militar dos Estados Unidos, sendo um ponto estratégico na região. Sua população é majoritariamente chamorro, e o turismo asiático é uma das principais fontes de renda.

Ilhas Marianas do Norte – Conjunto de 14 ilhas no Pacífico, com área de 464 km² e população de cerca de 47 mil habitantes. São um território com autogoverno, mantendo laços estreitos com os Estados Unidos. A ilha de Saipan é a capital e maior centro econômico, com turismo e pesca como atividades principais.

Samoa Americana – Situada no Pacífico Sul, tem 199 km² e aproximadamente 49 mil habitantes. Diferente de outros territórios, seus moradores são “nacionais” dos Estados Unidos, mas não cidadãos. A cultura polinésia é preservada, e a economia depende da pesca e da indústria de enlatados de atum.

Atol Midway – Localizado no Pacífico Norte, tem cerca de 6,2 km² e não possui população residente permanente. Foi palco da histórica Batalha de Midway na Segunda Guerra Mundial. Hoje, é uma reserva ecológica, protegida por autoridades ambientais americanas.

Ilha Wake – Pequena ilha de 7,4 km² no Pacífico, sem população fixa, usada como base militar e aérea dos Estados Unidos. Foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é controlada pela Força Aérea americana e usada para testes de defesa.

Atol Johnston – Com 2,8 km² no Pacífico central, foi usado para testes nucleares durante a Guerra Fria. Não tem população civil e está sob administração federal. Hoje, é uma área protegida, mas ainda sofre com a contaminação de seus antigos usos militares.

Ilha Howland, Ilha Baker e Ilha Jarvis – Pequenas ilhas desabitadas no Pacífico central, cada uma com menos de 5 km². São protegidas como reservas ecológicas dos Estados Unidos. Howland ficou famosa por ter sido o destino planejado do voo desaparecido de Amelia Earhart.

Recife Kingman e Atol Palmyra – Áreas sob controle federal dos Estados Unidos, localizadas no Pacífico. Kingman é um pequeno recife desabitado, enquanto Palmyra, com 12 km², é o único território incorporado do país. Palmyra pertence ao governo federal e abriga pesquisadores ambientais

Esses territórios desempenham papéis estratégicos, culturais e ecológicos, reforçando a influência dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo.

