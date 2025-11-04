Galeria Os Papas que se chamaram Leão antes do atual ao longo da história Em 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito Papa, adotando o nome de Leão XIV. Nascido em Chicago (1955), Prevost é o primeiro Papa nascido nos EUA. Ele tem raízes espanholas e francesas. Por Lance

Wikimedia Commons/Rustyvb