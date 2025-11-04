Galeria Pirâmide e serpente de pedra reforçam pesquisa sobre os Astecas Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) identificaram uma pirâmide asteca no estado de Hidalgo, no centro-leste do país. A descoberta ocorreu após funcionários do governo notarem a estrutura arqueológica durante obras em uma rodovia federal. Por Lance

Divulgação/INAH