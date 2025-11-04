Animais Entenda por que filhotes de pombos nunca são vistos nas ruas Muita gente estranha nunca ver filhotes de pombos andando por aí, mas isso tem explicação simples: os pombinhos passam semanas escondidos nos ninhos, geralmente em locais altos e protegidos, como forros, sacadas ou vãos de prédios. Só aparecem quando já estão do tamanho adulto. Por Lance

mogor wikimedia commons