Celebridades e TV

Gringos famosos que têm vínculo com o Brasil

É sempre curioso quando descobrimos que celebridades estrangeiras têm alguma ligação com o Brasil. Veja exemplos curiosos.

Por Lance
Reprodução

A atriz Kaya Scodelario é filha da brasileira Katia Scodelario e do britânico Roger Humphrey. Por mais que tenha nascido em Londres, a atriz, que iniciou carreira na série 'Skins', cultiva algumas raízes brasileiras.

Reprodução/@kayascods

A atriz é fluente em português, herança de sua mãe, que a ensinou desde pequena o idioma. Ela adora gastar o português em entrevistas quando vem ao Brasil.

Reprodução/@kayascods

A modelo Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, é filha de Kennya Deodato, uma designer brasileira.

reprodução instagram

Quando está no Brasil, Hailey Bieber faz questão de exaltar sua origem brasileira. Além disso, ela tem tatuagens homenageando o país. Uma delas é o termo 'Minas Gerais' em seu tornozelo, homenageando o Estado onde sua avó nasceu.

Reprodução/@haileybieber

A atriz Camilla Belle, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é filha da empresária paulista Deborah Gould. Belle fala português e já revelou seu amor por vários aspectos do Brasil.

Reprodução/@camillabelle

'Ã? obrigatÃ³rio tomar sorvete, beber mate e Ã¡gua de coco, me deliciar com pÃ£o de queijo e biscoito de polvilho', disse certa vez Ã  Revista CARAS.

ReproduÃ§Ã£o/@camillabelle

O tenista Matteo Berrettini é outro que tem raízes no Brasil. Afinal, é neto de uma carioca.

Reprodução/@matberrettini

'A minha avó, mãe da minha mãe, é brasileira, mas mora na Itália há 60 anos. Ela nasceu no Rio, cresceu aqui e conheceu o meu avô na Itália, quando viajou para lá como turista', disse.

Reprodução/@matberrettini

A atriz Maiara Walsh nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, mas é filha de mãe brasileira e pai norte-americano. Quando tinha dois anos, sua família se mudou para São Paulo. Além de estadunidense, ela também se considera brasileira.

Reprodução/@maiarawalsh

Ela, aliás, até participou da série bíblica Reis, da Record, interpretando Abigail.

Reprodução/@maiarawalsh

O ator Alfred Enoch, filho de pai inglês e mãe brasileira, é conhecido por suas participações na saga 'Harry Potter' e na série 'How to Get Away with Murder'.

Reprodução/Instagram

Mesmo sem fluência perfeita, ele fala português e corriqueiramente passa o carnaval no Brasil. Além disso, está no elenco do filme 'Medida Provisória', dirigido por Lázaro Ramos e com Taís Araújo, Adriana Esteves e Seu Jorge no elenco.

Reprodução/Instagram

A atriz Jordana Brewster é filha da modelo carioca Maria João e ficou famosa ao integrar a franquia 'Velozes e Furiosos'.

Reprodução/@jordanabrewster

O multipremiado ator Matthew McConaughey não tem sangue brasileiro. Mas é casado com a brasileira Camila Alves - modelo e apresentadora.

reprodução youtube

'O que eu amo no Brasil é que vocês têm um ambiente constantemente musical. Não importa a sua profissão, você pode ser o responsável por limpar as ruas, um advogado bem rico ou um ator. Há um senso de honra e de orgulho, um senso de performance que eu amo sobre a cultura brasileira. E isso está no ar', afirmou.

Reprodução instagram

A viúva de Elvis Presley, Priscilla, tem um filho brasileiro: Navarone Garibaldi. Apesar de nascer nos Estados Unidos, ele é filho do cineasta brasileiro Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi.

Reprodução de Youtube

Oli Sykes, vocalista da banda 'Bring Me the Horizon', é casado com a modelo brasileira Alissa Salls. O casal tem gêmeos, que nasceram em julho de 2025, na Inglaterra, e receberam o sobrenome brasileiro de 'Silva'.

Reprodução de instagram

'Comprei uma casa aqui e agora tenho um CPF, então sou oficialmente brasileiro”, escreveu o músico em português em suas redes sociais em 2021.

Reprodução de instagram

O ator francês Vincent Cassel, famoso por seu papel em 'Doze homens e outro segredo', mantém relação com a modelo brasileira Narah Baptista. Eles anunciaram o nascimento do filho do casal, Caetano, em 7 de janeiro de 2025.

Instagram @narahbaptista

Vincent e Narah começaram o relacionamento em 2022 e têm residência no Rio de Janeiro, onde o ator curte ir à praia. Fã de capoeira, Cassel é fluente em várias línguas, incluindo o português.

Instagram @narahbaptista

Veja Mais