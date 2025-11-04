Gringos famosos que têm vínculo com o Brasil

A atriz Kaya Scodelario é filha da brasileira Katia Scodelario e do britânico Roger Humphrey. Por mais que tenha nascido em Londres, a atriz, que iniciou carreira na série 'Skins', cultiva algumas raízes brasileiras.
A atriz é fluente em português, herança de sua mãe, que a ensinou desde pequena o idioma. Ela adora gastar o português em entrevistas quando vem ao Brasil.
A modelo Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, é filha de Kennya Deodato, uma designer brasileira.
Quando está no Brasil, Hailey Bieber faz questão de exaltar sua origem brasileira. Além disso, ela tem tatuagens homenageando o país. Uma delas é o termo 'Minas Gerais' em seu tornozelo, homenageando o Estado onde sua avó nasceu.
A atriz Camilla Belle, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é filha da empresária paulista Deborah Gould. Belle fala português e já revelou seu amor por vários aspectos do Brasil.
O tenista Matteo Berrettini é outro que tem raízes no Brasil. Afinal, é neto de uma carioca.
'A minha avó, mãe da minha mãe, é brasileira, mas mora na Itália há 60 anos. Ela nasceu no Rio, cresceu aqui e conheceu o meu avô na Itália, quando viajou para lá como turista', disse.
A atriz Maiara Walsh nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, mas é filha de mãe brasileira e pai norte-americano. Quando tinha dois anos, sua família se mudou para São Paulo. Além de estadunidense, ela também se considera brasileira.
Ela, aliás, até participou da série bíblica Reis, da Record, interpretando Abigail.
O ator Alfred Enoch, filho de pai inglês e mãe brasileira, é conhecido por suas participações na saga 'Harry Potter' e na série 'How to Get Away with Murder'.
Mesmo sem fluência perfeita, ele fala português e corriqueiramente passa o carnaval no Brasil. Além disso, está no elenco do filme 'Medida Provisória', dirigido por Lázaro Ramos e com Taís Araújo, Adriana Esteves e Seu Jorge no elenco.
A atriz Jordana Brewster é filha da modelo carioca Maria João e ficou famosa ao integrar a franquia 'Velozes e Furiosos'.
O multipremiado ator Matthew McConaughey não tem sangue brasileiro. Mas é casado com a brasileira Camila Alves - modelo e apresentadora.
'O que eu amo no Brasil é que vocês têm um ambiente constantemente musical. Não importa a sua profissão, você pode ser o responsável por limpar as ruas, um advogado bem rico ou um ator. Há um senso de honra e de orgulho, um senso de performance que eu amo sobre a cultura brasileira. E isso está no ar', afirmou.
A viúva de Elvis Presley, Priscilla, tem um filho brasileiro: Navarone Garibaldi. Apesar de nascer nos Estados Unidos, ele é filho do cineasta brasileiro Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi.
Oli Sykes, vocalista da banda 'Bring Me the Horizon', é casado com a modelo brasileira Alissa Salls. O casal tem gêmeos, que nasceram em julho de 2025, na Inglaterra, e receberam o sobrenome brasileiro de 'Silva'.
'Comprei uma casa aqui e agora tenho um CPF, então sou oficialmente brasileiro”, escreveu o músico em português em suas redes sociais em 2021.
O ator francês Vincent Cassel, famoso por seu papel em 'Doze homens e outro segredo', mantém relação com a modelo brasileira Narah Baptista. Eles anunciaram o nascimento do filho do casal, Caetano, em 7 de janeiro de 2025.
Vincent e Narah começaram o relacionamento em 2022 e têm residência no Rio de Janeiro, onde o ator curte ir à praia. Fã de capoeira, Cassel é fluente em várias línguas, incluindo o português.