Cidade do interior do Ceará guarda lenda curiosa de ‘santo sem corpo’; veja!

Na época, a prefeitura encomendou uma estátua monumental do padroeiro para ser erguida no Morro do Serrote do Cágado.
A peça começou a ser construída nos anos 1980, mas o projeto foi interrompido por falta de recursos e dificuldades técnicas.
O local se tornou um ponto de visitação, atraindo turistas e ganhando o apelido de 'Rua da Cabeça'.
Apesar da deterioração da peça, há movimentos que defendem sua restauração ou tombamento como patrimônio cultural.
Paralelamente, existe um projeto em andamento para a construção de um novo Complexo Religioso de Santo Antônio no morro, com uma nova estátua de 36 metros.
O município de Caridade fica localizado na microrregião de Canindé, a cerca de 94 km de Fortaleza.
Com cerca de 16 mil habitantes, a cidade tem forte tradição religiosa e uma história que remonta ao ciclo do gado.
O nome “Caridade”, instituído em 1911, teria relação com a instalação de uma missão religiosa na região.
A origem de Caridade deriva de um povoado na antiga fazenda chamada Cágado, fundada ainda no século 19.
A Festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada anualmente no dia 13 de junho, é um dos eventos culturais mais famosos de Caridade.
Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa.