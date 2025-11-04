Entretenimento Cantor Lô Borges fez história com o Clube da Esquina e deixa um legado imensurável O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, morreu de falência de múltiplos órgãos em 2/11/2025 causando comoção no meio musical. Ele tinha sido internado em 18 de outubro em um hospital de Belo Horizonte, após ser diagnosticado com intoxicação medicamentosa. Por Lance

Reprodução do Flickr Natura Musical