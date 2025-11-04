Saleka ganha fãs pelo mundo: Filha de M.Night Shyalaman tem performance arrebatadora

Em entrevista ao site Omelete, M. Night Shyalaman disse que houve uma inspiração na turnê The Eras Tour da cantora Taylor Swift.
Em Trap, o cineasta apresentou a filha a muita gente que desconhecia o seu talento. As músicas foram elogiadas pela crítica e o público descobriu a voz suave e marcante da artista.
Nascida em 1 de agosto de 1996 nos Estados Unidos, ela se tornou cantora, compositora e atriz.
'Foi quase uma ideia em conjunto. Saleka estava acostumada com essa vida de popstar e grandes shows, e a ideia de Armadilha nasceu ali desse ambiente', contou Shyamalan.
'Quando comecei a fazer o roteiro, Saleka compôs as músicas. Tudo isso deu ainda mais personalidade para a Lady Raven [personagem popstar interpretada pela atriz no longa]', completou.
Em 'Armadilha', o público pode acompanhar um pai de família (Josh Hartnett) que esconde um segredo. Ele é um serial killer procurado pela polícia. Quando resolve levar a filha para o show de Lady Raven, acaba descobrindo que as autoridades sabem que ele está por lá.
Como cantora, Saleka ja havia interpretado músicas para os projetos de seu pai, como a série Servant (2019–2023), da Apple TV+, e seu filme 'Tempo' (2021) . Mas em 'Trap', ao viver uma popstar, ela soma a performance de cantora com a de atriz.
Saleka estudou piano clássico quando criança, mas decidiu seguir carreira como cantora e compositora. Ela estudou Artes Literárias e Música na Brown University.
Saleka também lançou seu primeiro álbum de estúdio, Seance, em 2023. Ela já abriu shows para artistas como Boyz II Men , Baby Rose e Summer Walker. Ao estrear seu primeiro single, 'Clarity', em setembro de 2020, Refinery29 chamou Saleka de 'uma nova artista para ficar de olho'.
Além de Saleka, outros filhos de diretores, atores e cineastas também decidiram seguir o caminho dos pais e brilhar nas telonas. Entre eles, está Maya Hawke, filha dos atores Uma Thurman e Ethan Hawke.
Nascida em Nova Iorque, no dia 8 de julho de 1998, Maya Hawke ficou mais conhecida por interpretar Robin Buckley na série 'Stranger Things'. Como sua mãe e sua avó, ela foi modelo para a Vogue no início de sua carreira.
Lily-Rose Depp é filha do ator Johnny Depp e da cantora e atriz Vanessa Paradis. Ela começou sua carreira de atriz em 'Tusk' (2014) e seguiu como modelo.
Lily-Rose Depp estrelou os dramas 'The Dancer', 'Além da Ilusão' e O Rei, e a comédia romântica 'Um homem fiel'. Em 2023, ela atuou na série dramática da HBO, The Idol. Em 2024, protagonizou Nosferatu.
Colin Hanks, filho do célebre ator Tom Hanks com Samantha Lewes, nasceu em Sacramento, no dia 24 de novembro de 1977. Casado com a publicadora Samantha Bryant, tem uma filha, Olivia Jane Hanks. Ele participou de filmes como King Kong e Jumanji: O nível seguinte.
Jack Quaid, filho dos atores Dennis Quaid e Meg Ryan, estreou como ator com um papel menor em Jogos Vorazes (2012). A partir disso, passou a desempenhar o papel principal do vigilante Hughie Campbell na série de super-heróis The Boys. Cresceu em papéis e atuou no premiado Oppenheimer.
Emma Roberts, filha do ator Eric Roberts e sobrinha de Julia Roberts, também seguiu a carreira artística. Ficou conhecida por suas performances nos gêneros de terror e suspense e se estabeleceu como a Rainha do Grito.
Emma Roberts recebeu vários prêmios, incluindo um Young Artist Awards, um MTV Movie & TV Award e um ShoWest Award. Fez sua estreia como atriz aos nove anos, no filme 'Profissão de Risco', com Johnny Depp, mas ficou conhecida quando fez sua primeira série, na Nickelodeon, como protagonista em Unfabulous.
John David Washington é um ator e ex-running back de futebol americano. Ele mudou para a carreira de ator como seu pai, Denzel Washington, e mãe, Pauletta Washington. Ficou conhecido por seus papéis na série Ballers e no filme 'Infiltrado na Klan' (2018), pelo qual recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild Award.
A atriz Dakota Johnson é filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith e neta de Tippi Hedren. Teve sua estreia no cinema ao lado de sua mãe na comédia-drama Loucos do Alabama (1999) e foi nomeada Miss Golden Globe em 2006.
Dakota Johnson ganhou mais notoriedade quando interpretou o papel de Anastasia Steele, no filme 'Cinquenta Tons de Cinza' (2015).
Sosie Bacon, nascida em Los Angeles, no dia 15 de março de 1992, é uma atriz norte-americana, Seu primeiro papel foi interpretar Emily, de 10 anos, no filme 'A Educação de Paul' (2005), dirigido por seu pai, Kevin Bacon, e estrelado por sua mãe, Kyra Sedgwick. Então, seguiu a carreira e os passos dos pais.
Scott Eastwood é um ator e modelo americano, filho do renomado ator e cineasta Clint Eastwood. Ele já atuou em filmes como 'A Conquista da Honra', 'Um Crime Americano', 'Gran Torino', 'Velozes e Furiosos 8', 'Invictus', 'O Imposto', 'Curvas da Vida' e 'Corações de Ferro'.
Filha da atriz Lisa Bonet e do músico Lenny Kravitz, Zoe Kravitz começou a carreira de atriz em 2007, contando já com participações em filmes como 'Valente' (2007), com Jodie Foster, 'Sem reservas' (2007), com Catherine Zeta-Jones e 'X-Men: Primeira Classe' (2011).