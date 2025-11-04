Celebridades e TV Saleka ganha fãs pelo mundo: Filha de M.Night Shyalaman tem performance arrebatadora O cineasta M. Night Shyamalan acertou em cheio ao lançar a própria filha como atriz compositora e cantora no filme 'Armadilha' em 2024. Uma trama que envolve as buscas por um serial killer dentro de um gigantesco concerto musical e que esta disponível para aluguel na Amazon. Por Lance

Divulgação