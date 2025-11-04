Brava que só ela: Raça de boi resiste ao frio na cidade mais gelada do planeta

A raça tem menos de 1.000 cabeças registradas e suporta temperaturas que ficam na casa de -50°C no inverno na região da cidade mais gelada do planeta: Oymyakon, na Rússia.
A história do gado yakutiano remonta aos povos indígenas Sakha, na região há cerca de 800 anos. Descendentes de um antigo tipo de gado turco-mongol, esses bovinos foram se adaptando ao gelo e se tornaram uma marca regional.
Em alguns lugares no mundo, o frio é permanente - mesmo quando o sol aparece - e, em certas épocas do ano, atinge patamares impressionantes. São lugares com invernos rigorosos e onde a neve e o gelo nunca somem.
As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. A temperatura é negativa mesmo nas estações menos frias. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos.
Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: - 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC.
Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um 'permafrost' - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes.
A Groenlândia é um território autônomo que faz parte do Reino da Dinamarca e tem lugares bem frios. É pouco povoada, com densidade demográfica de 0,03 habitante por km².
Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte.
Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo.
Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa.
Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa.
Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes.
Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores.
Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes.
Harbin (China) - É a província mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa área de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. Mantém uma atração turística ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhões de habitantes.
Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes.
Barrow (EUA - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos Estados Unidos, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes.
Alasca (EUA) - O Alasca como um todo é bem frio. É o maior e menos povoado estado dos Estados Unidos. Tem 1,7 milhão de km² com 733 mil habitantes.
E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano.
Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno.
Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve
OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor.