Animais Mal vistos por comerem carniça, urubus e abutres são vitais ao ambiente; saiba a diferença entre eles Todos os anos, o primeiro sábado de setembro é Dia Internacional de Conscientização sobre os Urubus. A data foi criada para sensibilizar a população sobre a importância dos urubus no meio ambiente. Da mesma forma, abutres também são fundamentais na Natureza. Mas ambos costumam ser mal vistos. Por Lance

Flickr helizio gonçalves