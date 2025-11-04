Taiwan oferece dinheiro para quem matar iguanas-verdes

Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país.
Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez.
Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução.
O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas.
Só em 2024, aproximadamente 70 mil iguanas já foram abatidas como parte da iniciativa para restaurar o equilíbrio ambiental da ilha.
As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros.
Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos!
As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai.
Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro 'A Origem das Espécies'.
Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas.
As iguanas se espalharam por áreas como Miami, Fort Lauderdale e outras partes do sul da Flórida, principalmente em ambientes urbanos, parques e áreas costeiras.
Em geral, as iguanas preferem habitar ambientes que têm bastante vegetação, como árvores e áreas rochosas.
A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade.
As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos.
Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal.
As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos.
A iguana é uma espécie de lagarto. Faz parte de uma família de lagartos chamada Iguanidae. Ou seja todas as iguanas são lagartos. Mas nem todos os lagartos são iguanas.
As iguanas costumam ser maiores do que outros tipos de lagartos. Elas têm corpos robustos e caudas longas, e muitas possuem uma crista ou fileira de espinhos nas costas.
A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura.
A cor da pele pode variar entre tons de verde, marrom, cinza e, em algumas espécies, até tons mais vibrantes como azul ou laranja.
A pele também tem a capacidade de mudar ligeiramente de cor para ajudar regulação da temperatura e na camuflagem que protege contra predadores.
Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada.
A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média, dependendo da espécie e das condições de vida. Em cativeiro, com cuidados adequados, dieta balanceada e acompanhamento veterinário, podem viver até 20 anos ou mais.
Já na natureza, a expectativa de vida tende a ser menor, por volta de 10 a 15 anos, devido à presença de predadores, doenças e outros fatores ambientais.
Os olhos das iguanas chamam atenção. São grandes e têm pupilas elípticas ou arredondadas, com uma visão lateral muito ampla, o que permite que detectem movimentos em diferentes direções sem precisar mover a cabeça.
Isso é bastante útil quando estão paradas em árvores ou rochas, e conseguem monitorar o ambiente de forma eficiente, facilitando a fuga contra predadores.
As iguanas também possuem uma percepção precisa de cores, ajudando na identificação de alimentos que elas apreciam e na localização de animais parceiros.