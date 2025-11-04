Animais

Taiwan oferece dinheiro para quem matar iguanas-verdes

A Agência de Florestas e Conservação da Natureza de Taiwan decidiu abater 120 mil iguanas-verdes para controlar a superpopulação da espécie, que se tornou uma praga em áreas agrícolas.

wikimedia commons/Cayambe

Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país.

wikimedia commons/Cayambe

Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez.

Adrien Stachowiak/Pixabay

Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução.

wikimedia commons/Charles J. Sharp

O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas.

Leo za1 / © Rute Martins of Leoa's Photography / CC BY-SA 3.0

Só em 2024, aproximadamente 70 mil iguanas já foram abatidas como parte da iniciativa para restaurar o equilíbrio ambiental da ilha.

freepik/kuritafsheen77

As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros.

William Pomares/Pixabay

Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos!

Hans/Pixabay

As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai.

Filip Kruchlik/Pixabay

Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro 'A Origem das Espécies'.

Wragge wikimedia commons

Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas.

Freddie01/Pixabay

As iguanas se espalharam por áreas como Miami, Fort Lauderdale e outras partes do sul da Flórida, principalmente em ambientes urbanos, parques e áreas costeiras.

John Leong/Pixabay

Em geral, as iguanas preferem habitar ambientes que têm bastante vegetação, como árvores e áreas rochosas.

Ulrike Mai/Pixabay

A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade.

Marcel Langthim/Pixabay

As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos.

Torsten/Pixabay

Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal.

Brigitte Werner/Pixabay

As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos.

Linda Roisum/Pixabay

A iguana é uma espécie de lagarto. Faz parte de uma família de lagartos chamada Iguanidae. Ou seja todas as iguanas são lagartos. Mas nem todos os lagartos são iguanas.

Giancarlo Piccinato/Pixabay

As iguanas costumam ser maiores do que outros tipos de lagartos. Elas têm corpos robustos e caudas longas, e muitas possuem uma crista ou fileira de espinhos nas costas.

Giancarlo Piccinato/Pixabay

A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura.

Yolanda Jost/Pixabay

A cor da pele pode variar entre tons de verde, marrom, cinza e, em algumas espécies, até tons mais vibrantes como azul ou laranja.

LoggaWiggler/Pixabay

A pele também tem a capacidade de mudar ligeiramente de cor para ajudar regulação da temperatura e na camuflagem que protege contra predadores.

Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres

Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada.

Andre Mouton/Pixabay

A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média, dependendo da espécie e das condições de vida. Em cativeiro, com cuidados adequados, dieta balanceada e acompanhamento veterinário, podem viver até 20 anos ou mais.

postdlf wikimedia commons

Já na natureza, a expectativa de vida tende a ser menor, por volta de 10 a 15 anos, devido à presença de predadores, doenças e outros fatores ambientais.

Jhon David/Unsplash

Os olhos das iguanas chamam atenção. São grandes e têm pupilas elípticas ou arredondadas, com uma visão lateral muito ampla, o que permite que detectem movimentos em diferentes direções sem precisar mover a cabeça.

G.C./Pixabay

Isso é bastante útil quando estão paradas em árvores ou rochas, e conseguem monitorar o ambiente de forma eficiente, facilitando a fuga contra predadores.

Brigitte Werner/Pixabay

As iguanas também possuem uma percepção precisa de cores, ajudando na identificação de alimentos que elas apreciam e na localização de animais parceiros.

Pexels/Pixabay

