Galeria Pra quem não viu: efeito especial faz Cristo Redentor abraçar cachorro caramelo O Cristo Redentor foi transformado digitalmente e apareceu abraçando um cachorro caramelo no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. A cena, criada por meio de projeção, fez parte de uma homenagem ao Dia Mundial dos Animais em Situação de Rua (dia 4 de abril). Por Lance

Reprodução/Internet