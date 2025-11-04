Pra quem não viu: efeito especial faz Cristo Redentor abraçar cachorro caramelo

O uso da tecnologia trouxe realismo ao gesto simbólico, que emocionou muita gente. Além do impacto artístico, a iniciativa também buscou chamar atenção para um problema sério: os milhões de cães e gatos que vivem abandonados nas ruas do Brasil e de outros países.
Lembrando que, recentemente, uma campanha publicitária que estimula a adoção responsável de cães sem raça definida - o popular vira-lata - recebeu um prêmio no festival Cannes Lions, na França.
A campanha se chama 'Pedigree Caramelo' e foi criada pela agência AlmapBBDO para a marca de ração da empresa Mars. O anúncio recebeu o Leão de Ouro na categoria Creative Strategy do Festival de Cannes.
A campanha trata o vira-lata caramelo como um patrimônio cultural brasileiro e valoriza o animal como uma 'instituição' querida de todos.
A campanha mostra diversos momentos do cachorro em residências, dentro de casa ou correndo pelo jardim. E diz que tudo que o cachorro de raça tem o caramelo também tem.
Mas diz que, apesar de popular, ele tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro de raça definida. E incentiva a adoção, lembrando que esse animal amigo é o 'rei dos memes'
De fato, os caramelos fazem sucesso onde quer que estejam. Recentemente, um vira-lata foi atração numa cerimônia de formatura dos soldados da Polícia Militar de Alagoas. Ele se tornou um protagonista inesperado que roubou a cena.
Enquanto os novos policiais militares participavam do evento com a maior seriedade possível, o cachorrinho chamava a atenção com uma certa 'falta de sincronia'.
No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o cão aparece confortavelmente sentado no meio do ginásio, desafiando qualquer tentativa de profissionalismo dos agentes.
Mesmo com a plateia que acompanhava a solenidade, o cãozinho vira-lata não demonstrava a menor preocupação com a multidão e seguia 'perseguindo o próprio rabo'.
Num dado momento, o cachorro não notou o começo da marcha e acabou sendo 'atropelado' pelos soldados. Mas aí ocorreu o mais inesperado: ao notar a 'invasão', o cão se posicionou do lado dos policiais e começou a 'marchar' em perfeita sincronia com os 'colegas de corporação'.
Nas imagens, dá para ver o vira-lata caminhando na mesma direção e com passos meticulosamente coordenados, encantando os presentes no ginásio.
O vídeo foi compartilhado pelo perfil 'Patinhas Pequenas' no Instagram no dia 13 de junho de 2024, acumulando milhares de visualizações. “Treino para quê? Engatou na marcha lindamente!”, comentou um seguidor.
O vira-lata, também conhecido como SRD (Sem Raça Definida), é um cãozinho que se destaca por sua diversidade e personalidade única.
Presentes em lares em todo o Brasil, esses cães conquistam corações com sua lealdade, inteligência e alegria contagiante.
Sua popularidade vem de sua origem diversificada e miscigenada, resultado do cruzamento de diversas raças ao longo dos anos.
Essa mistura genética os torna extremamente resistentes e adaptáveis, capazes de se ajustar a diferentes climas, estilos de vida e ambientes.
Em geral, os vira-latas apresentam saúde mais robusta que cães de raça pura, devido à menor incidência de doenças genéticas.
Ainda assim, como qualquer outro cão, os vira-latas precisam de cuidados básicos, como alimentação de qualidade, exercícios físicos regulares e visitas frequentes ao veterinário.
O termo 'vira-lata' tem suas raízes na observação de cães remexendo em latas de lixo em busca de comida, mas ao longo do tempo, a percepção pública desses cães mudou significativamente.
Hoje em dia, muitos vira-latas são adotados como animais de estimação amorosos e leais. Eles são frequentemente encontrados em abrigos de animais e organizações de resgate, onde esperam por uma segunda chance em um lar amoroso.
Adotar um vira-lata é muitas vezes considerado um ato de compaixão e responsabilidade social, ajudando a reduzir o número de cães de rua e contribuindo para o controle da população canina.
Os vira-latas também são conhecidos por sua inteligência e capacidade de aprendizado. Com treinamento e socialização adequados, eles podem se destacar em várias atividades, desde a obediência básica até esportes caninos e trabalho terapêutico.
Sua natureza versátil e adaptável os torna excelentes companheiros para diversos estilos de vida, seja em casas com grandes quintais ou em apartamentos menores.
Infelizmente, os vira-latas ainda são vítimas de preconceito e abandono. É importante lembrar que esses cães são tão especiais e amáveis quanto qualquer outro cão de raça pura.
Se você está pensando em ter um vira-lata, procure um abrigo ou organização de confiança. A adoção responsável é um ato de amor que transforma a vida de um cãozinho e a sua também.