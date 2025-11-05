Adriane Galisteu divulga nova série sobre Ayrton Senna: ‘Agora contada por mim’

Intitulado “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, o documentário dividido em duas partes estreia em 6/11/2025.
A própria Galisteu publicou o teaser da nova série nas redes sociais. “Uma história que o Brasil conhece, agora contada por mim', escreveu na legenda.
As imagens mostram Galisteu definindo o relacionamento com Senna — que durou um ano e meio — como 'um grande conto de fadas'.
A produção chega após a polêmica de sua pouca representatividade na série 'Senna', lançada em novembro de 2024 pela Netflix, na qual Galisteu aparece menos de 3 minutos.
Na época, a apresentadora interagiu de forma discreta nas redes com a atriz Julia Foti, que a interpretou na série. “Gosto muito dela”, comentou na ocasião.
Nascida em 18 de abril de 1973, em São Paulo, Adriane Galisteu construiu consistente carreira na televisão como apresentadora. Relembre sua trajetória!
A carreira de Galisteu no meio artístico começou cedo. Aos 11 anos, ela estreou como cantora no grupo infantil Chispitas.
Aos 13, Galisteu integrou o grupo musical feminino Meia Soquete, no qual permaneceu até 1989.
No início dos anos 1990, engatou um relacionamento com Ayrton Senna, na época um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo.
O namoro foi interrompido tragicamente em 1º de maio de 1994, quando Senna morreu após sofrer um acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália.
Após esse período, Galisteu consolidou sua carreira na televisão. Ela estreou como apresentadora do programa 'Ponto G', da CNT, em 1995.
Depois, Galisteu teve passagens pela MTV Brasil e pela RedeTV!, onde comandou o popular 'Superpop', de 1999 a 2000.
Em 2000, migrou para a Record TV, onde apresentou o 'É Show' até 2003. Nessa época, chegou a ganhar o Troféu Imprensa de Melhor Apresentadora.
Em seguida, Galisteu apresentou os programas 'Charme' e 'Fora do Ar' no SBT, e seguiu para a Band em 2009, onde ficou até 2014.
Como atriz, participou de novelas como 'Xica da Silva', em 1996, e 'O Tempo Não Para', da TV Globo, em 2018.
Em 2021, Galisteu voltou à Record para assumir o comando do reality 'A Fazenda', o que renovou sua popularidade entre o público mais jovem.
Na vida pessoal, além do namoro com Senna, Galisteu foi casada por oito meses com o empresário e apresentador Roberto Justus, no fim dos anos 1990.
Desde 2010, a apresentadora está casada com o empresário Alexandre Iódice, com quem tem um filho, Vittorio.