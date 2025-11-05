Celebridades e TV Adriane Galisteu divulga nova série sobre Ayrton Senna: ‘Agora contada por mim’ Após ter sido esnobada pela série 'Senna', da Netflix, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou uma nova produção documental na qual ela contará sua versão da história de seu relacionamento com o ex-piloto brasileiro. Por Lance

Instagram @galisteuoficial