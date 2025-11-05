Homem mais alto do Brasil enfrenta segunda amputação

Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, tem 2,37 metros.
Ele já havia perdido a perna direita em 2021 e agora precisou amputar a esquerda por conta da doença.
A osteomielite é uma infecção, geralmente causada por bactérias ou fungos, que provoca inflamação e destruição do tecido ósseo. A cirurgia mais recente foi realizada no Hospital de Clínicas, em Campina Grande, cerca de 20 centímetros abaixo do joelho.
Natural de Assunção, na Paraíba, Ninão descobriu o gigantismo aos 14 anos, quando já media 1,95 metro.
Segundo o boletim médico, ele deu entrada no hospital com necrose e grave comprometimento tecidual. 'Não é fácil mas infelizmente foi necessário', lamentou ele.
'A recuperação será um pouco dolorida, porque dói bastante, mas com fé em Deus vou superar mais essa barreira', comentou.
Ninão recebeu alta no dia 20 de outubro. A cirurgia aconteceu três dias antes, em 17 de outubro.
O agente mais comum da osteomielite é a bactéria Staphylococcus aureus.
A infecção pode chegar ao osso de várias maneiras: pelo sangue (mais comum em crianças);
A partir de uma ferida aberta, uma cirurgia ortopédica ou infecções em tecidos moles adjacentes (como úlceras profundas na pele, úlceras do pé diabético ou abcessos dentários).
Os sintomas mais comuns são: dor intensa no local afetado; febre e mal-estar; inchaço; calor e vermelhidão sobre o osso infectado; e dificuldade de movimentar a região.
Algumas condições tornam as pessoas mais suscetíveis à osteomielite, como: sistema imunológico enfraquecido; diabetes; anemia falciforme; traumas ou lesões ósseas; tabagismo e alcoolismo.
O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve a administração de antibióticos.
Em casos crônicos, é necessário o procedimento cirúrgico para remover parte do tecido ósseo infectado ou drenar secreções.
Se não for tratada de forma adequada, a osteomielite pode levar a complicações sérias, como a morte do tecido ósseo, infecção da articulação próxima, deformidades ósseas ou sepse (infecção generalizada).