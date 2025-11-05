Hugh Jackman vê planos de amizade com ex naufragarem após contrato de livro

Isso inclui até mesmo assuntos sobre a adoção dos filhos e a vida após a separação. O casamento, que terminou em 2023, durou 27 anos.
Uma fonte revelou que Deborra não age por vingança, mas busca 'encontrar sua voz e retomar a carreira' deixada em segundo plano pela família. O casal havia voltado a se aproximar após o divórcio, mas a decisão da atriz parece ter encerrado o breve 'projeto de amizade' entre os dois.
Hugh Jackman, aliás, protagoniza “A Morte do Robin Hood”, releitura sombria da lenda inglesa que estreia no Brasil em 4 de junho de 2026, distribuída pela Imagem Filmes. Dirigido e roteirizado por Michael Sarnoski, o longa busca reinventar a história que todos conhecem.
Na história, o Robin Hood de Jackman é um homem solitário, marcado por uma vida de crimes e batalhas. Ferido e exausto, ele encontra uma mulher misteriosa que pode representar sua última chance de redenção. O elenco também conta com Jodie Comer e Bill Skarsgård.
O ator também protagoniza ao lado de Kate Hudson o filme “Song Sung Blue”, inspirado nos grandes sucessos de Neil Diamond. O filme acompanha dois músicos azarados, que decidem formar uma animada banda cover do cantor.
Hugh Jackman, por sinal, é um dos atores com maior projeção na mídia, acompanhado sempre de perto pelos fãs nas redes sociais. Recentemente, a notícia de que ele planeja ficar noivo da atriz Sutton Foster como resposta à ex-mulher bombou na web.
Por isso, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o astro de Hollywood e a nova namorada pretendem firmar o noivado para mostrar que não se trata de um envolvimento passageiro. Jackman e Foster tornaram o romance público após especulações que se estenderam por meses.
O novo casal de celebridades teria se aproximado durante as apresentações do musical da Broadway 'The Music Man', entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.
Hugh Michael Jackman nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 12 de outubro de 1968. Ele é ator, cantor, dublador e produtor de cinema. Saiba mais sobre ele!
Reconhecido internacionalmente por seus trabalhos em filmes de grande bilheteria, Jackman se destaca por interpretar tanto personagens de ação/heróis quanto papéis românticos.
Em 2000, Jackman ganhou reconhecimento no mundo todo ao interpretar pela primeira vez o herói Wolverine na franquia 'X-Men'.
O ator havia se despedido do personagem no aclamado 'Logan', lançado em 2017. Depois disso, chegou a anunciar que não voltaria mais a encarnar esse papel, até ser anunciado em 'Deadpool e Wolverine', que foi exibido nos cinemas em 2024.
AlÃ©m de 'X-Men', Jackman estrelou em filmes como 'O Grande Truque' (2006), 'AustrÃ¡lia' (2008) e 'Os MiserÃ¡veis' (2012), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.
Além de atuar, Jackman é um talentoso cantor e frequentemente se apresenta em shows e eventos de premiação. No musical 'O Rei do Show' (2017), Jackman foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia pelo papel de P.T. Barnum.
Jackman já atuou em diversas peças, inclusive musicais, como 'The Boy from Oz', pela qual ganhou um Tony Award em 2004. Outros filmes conhecidos em que Jackman atuou foram: 'A Senha: Swordfish' (2001), 'Van Helsing' (2004), 'Fonte da Vida' (2006) e 'Gigantes de Aço' (2011).
Fluente em inglês e francês, Jackman é conhecido por sua simpatia e humildade, sendo frequentemente elogiado por colegas e fãs.
Outra curiosidade é que ele é ativista na prevenção de câncer de pele. Ele já revelou ter tido a doença seis vezes, entre 2013 e 2019. Além disso, o ator é frequentemente citado em reportagens como exemplo de boa forma, fundamental também para a performance de Wolverine.