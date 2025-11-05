Galeria

Deu polícia: restaurante chinês trocou patos por pombos em prato ‘chique’

Um restaurante chinês chamado Jin Gu, que fica em Madri (Espanha), foi fechado recentemente pela polícia após denúncias que causaram choque na internet.

Reprodução/Google Street View

Segundo testemunhas, um dos pratos servidos no local — o chamado 'pato laqueado' — era, na verdade, feito com pombos de rua.

Thiago de Paula Oliveira/Pixabay

As denúncias apontaram que os donos pegavam pombos nas ruas, arrancavam as penas e matavam os animais com chutes.

Freepik - wirestock

O pato laqueado verdadeiro é um prato sofisticado e tradicional da alta gastronomia chinesa. Exige preparo cuidadoso com a pele ficando crocante e a carne macia, sendo servido com panquequinhas, cebolinha e molho hoisin.

Imagem gerada por i.a

Segundo o El Mundo, clientes passaram mal após comer no local, onde a polícia encontrou 300 kg de comida estragada, carnes penduradas, baratas, armadilhas de rato e até pombos mortos, com um cheiro “quase insuportável”. Também havia oito freezers com alimentos sem identificação guardados dentro de um banheiro.

Diario de Madrid - wikimedia commons

Os pombos são aves bastante comuns em áreas urbanas ao redor do mundo e são conhecidos por sua habilidade de adaptação a diferentes ambientes. Estão presentes em vários pontos turísticos.

Flickr HJD Three

Apesar de sua aparência simples, os pombos são animais inteligentes, capazes de reconhecer rostos humanos e encontrar o caminho de volta para casa a grandes distâncias.

Wikimedia Commons/Alexis Lours

Nas cidades, eles encontram alimento com facilidade, seja em restos de comida deixados por humanos, grãos em feiras, parques e praças, ou até lixo exposto.

iNaturalist/Sviatoslav Saviak

No entanto, pombos também podem ser vistos como pragas, já que seus dejetos sujam monumentos, fachadas e podem até causar danos a construções ao longo do tempo.

Éva Zara/Pixabay

Além disso, eles podem carregar parasitas como carrapatos e transmitir doenças como criptococose, salmonelose e histoplasmose.

Wikimeidia Commons/Fernando Losada Rodríguez

Por essas razões, em várias cidades existem medidas de controle populacional, como o uso de sons repelentes e até contraceptivos para aves.

Pexels/Shakeb Tawheed

O objetivo é tentar eduzir o impacto da superpopulação de pombos, mas sem afetar o equilíbrio natural.

Imagem de Ewa M. por Pixabay

Originalmente, pombos eram aves de rochedos e falÃ©sias, o que explica o hÃ¡bito de fazer ninhos em beirais, sacadas e vÃ£os de prÃ©dios, que imitam seu habitat natural.

Sreenivas/Unsplash

