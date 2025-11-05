Deu polícia: restaurante chinês trocou patos por pombos em prato ‘chique’

Segundo testemunhas, um dos pratos servidos no local — o chamado 'pato laqueado' — era, na verdade, feito com pombos de rua.
As denúncias apontaram que os donos pegavam pombos nas ruas, arrancavam as penas e matavam os animais com chutes.
O pato laqueado verdadeiro é um prato sofisticado e tradicional da alta gastronomia chinesa. Exige preparo cuidadoso com a pele ficando crocante e a carne macia, sendo servido com panquequinhas, cebolinha e molho hoisin.
Segundo o El Mundo, clientes passaram mal após comer no local, onde a polícia encontrou 300 kg de comida estragada, carnes penduradas, baratas, armadilhas de rato e até pombos mortos, com um cheiro “quase insuportável”. Também havia oito freezers com alimentos sem identificação guardados dentro de um banheiro.
Os pombos são aves bastante comuns em áreas urbanas ao redor do mundo e são conhecidos por sua habilidade de adaptação a diferentes ambientes. Estão presentes em vários pontos turísticos.
Apesar de sua aparência simples, os pombos são animais inteligentes, capazes de reconhecer rostos humanos e encontrar o caminho de volta para casa a grandes distâncias.
Nas cidades, eles encontram alimento com facilidade, seja em restos de comida deixados por humanos, grãos em feiras, parques e praças, ou até lixo exposto.
No entanto, pombos também podem ser vistos como pragas, já que seus dejetos sujam monumentos, fachadas e podem até causar danos a construções ao longo do tempo.
Além disso, eles podem carregar parasitas como carrapatos e transmitir doenças como criptococose, salmonelose e histoplasmose.
Por essas razões, em várias cidades existem medidas de controle populacional, como o uso de sons repelentes e até contraceptivos para aves.
O objetivo é tentar eduzir o impacto da superpopulação de pombos, mas sem afetar o equilíbrio natural.
