Estilo de Vida Homem eleito ‘o mais belo da Itália” entra em seminário para ser padre O modelo Edoardo Santini, que chegou a ser eleito o homem mais bonito da Itália, abandonou a carreira no fim de 2023 porque decidiu ser padre. Uma preparação qje leva de 6 a 8 anos na Igreja Católica. Por Lance

Reprodução/Instagram