Conheça os ‘terraços de arroz de Banaue’, apelidados de ‘8ª maravilha do mundo’

Construídos há cerca de 2 mil anos pelo povo Ifugao, esses terraços foram inteiramente esculpidos à mão.
Eles foram classificados pela UNESCO como 'paisagem cultural viva' e se destacam pelas paisagens das encostas íngremes.
Sua construção e funcionamento não dependem de tecnologia moderna, mas de um profundo conhecimento ecológico e de uma complexa organização social.
O sistema de irrigação capta água das florestas situadas acima dos terraços, que funcionam como bacias naturais, liberando água gradualmente para os canais que alimentam cada nível das plantações.
A cooperatividade entre as famílias Ifugao é essencial para o funcionamento ideal dos terraços.
Sem um governo centralizado, o trabalho coletivo e os laços de parentesco garantem a manutenção contínua dos muros, do solo e dos canais.
Além disso, o cultivo do arroz tradicional é marcado por rituais que organizam o calendário agrícola e promovem a participação de toda a comunidade.
'Baki' é como são chamados os 17 rituais anuais que sincronizam a comunidade para o plantio e a colheita.
Esses conhecimentos sÃ£o transmitidos oralmente por meio dos cantos Ã©picos Hudhud, considerados PatrimÃŽnio Imaterial da Humanidade.
Atualmente, o maior desafio para a preservação dos terraços não é físico, e sim cultural, como por exemplo a migração dos jovens para as cidades em busca de empregos melhores.
Além disso, as alterações climáticas, que causam secas e tufões, também ameaçam a continuidade desse sistema milenar.
Isso porque, quando um campo é abandonado, todo o sistema de irrigação é comprometido.
A provÃncia de Ifugao estÃ¡ localizada na regiÃ£o da Cordilheira, no norte das Filipinas.
O povo Ifugao possui uma cultura distinta, caracterizada por rituais, canções, danças e um profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais.
Entre as tradições culturais mais marcantes está o uso das baias, casas ancestrais feitas em madeira e elevadas sobre pilares.
A capital da província é Lagawe, mas cidades como Banaue e Kiangan recebem mais visitantes por seu valor histórico e paisagens naturais.
Kiangan, por exemplo, é lembrada pelo local onde o general japonês Tomoyuki Yamashita se rendeu aos Aliados no fim da Segunda Guerra Mundial nas Filipinas.
De acordo com o censo mais recente, Ifugao tem uma população de aproximadamente 208 mil pessoas.