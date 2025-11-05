As fronteiras do Brasil na América do Sul

Um importante e famoso marco de fronteiras fica no encontro de Brasil, Venezuela e Guiana. O monumento da Tríplice Fronteira está no alto do Monte Roraima, no norte do país.
No extremo oposto, o Marco das Três Fronteiras une Brasil, Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Há fronteiras que são marcadas por estradas ou pontes internacionais. Veja as fronteiras do Brasil
Ligando o Brasil à Guiana, a Ponte do Rio Tacutu, na BR-401, conecta Bonfim, em Roraima, a Lethem, na Guiana, com 230m de extensão.
Ligando o Brasil à Guiana Francesa, a Ponte Binacional Franco-Brasileira, de 378m de extensão, tem de um lado a cidade de Oiapoque, no Amapá, e do outro o município de Saint Georges de l'Oyapock, na Guiana Francesa.
Ligando Brasil e Argentina, há três vias. A Ponte de Integração conecta São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, na Argentina, com 1.400m de extensão sobre o rio Uruguai.
A Ponte Internacional Getúlio Vargas-Agustín Pedro Justo, é rodoviária e ferroviária sobre o rio Uruguai, fazendo a ligação entre Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Paso de Los Libres, na Argentina, com 1.419m de extensão.
A fronteira Brasil-Argentina no Paraná fica em Santo Antônio do Sudoeste e a passagem para o município de San Antônio, na Argentina, foi reaberta em fevereiro deste ano (2022), após quase dois anos de fechamento por causa da pandemia da Covid.
Ligando o Brasil ao Paraguai, a Ponte da Amizade conecta a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este no Paraguai, passando sobre o rio Paraná, com 552m.
Ligando o Brasil ao Peru, a Ponte de Integração que atravessa o rio Acre tem, de um lado, a cidade de Assis Brasil, no Acre, e, do outro, Iñapari, no Peru.
Entre Brasil e Uruguai, a Ponte sobre o rio Quaraí faz a ligação entre a cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul, e o município de Artigas, no Uruguai.
Outra ligação entre Brasil e Uruguai é a Ponte Internacional Barão de Mauá. De um lado, a cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul; de outro, o município de Rio Branco, no Uruguai.
Em Chuí, no Rio Grande do Sul, ponto meridional extremo do Brasil, fica o Arroio Chuí, um canal estreito que tem, no lado oposto, a cidade de Chuy, no Uruguai.
E um fato curioso ocorre na cidade de Aceguá, no Brasil. Ela faz fronteira com a homônima Aceguá, no Uruguai. Uma rua separa os dois municípios. E um marco divisório foi instalado no local.
Já a fronteira do Brasil com Suriname não tem uma ligação urbana. A região é isolada, com aldeias indígenas, e a localidade mais próxima no país vizinho é Kwamalasamutu, também uma aldeia de indígenas.
O trabalho de delimitação do Brasil foi concluído no século XIX pela diplomacia brasileira. Nos primeiros anos do século XX, os problemas de limites pendentes foram solucionados pela ação direta do Barão do Rio Branco (foto).
A determinação dos nossos limites territoriais - tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a separação do Brasil de seus vizinhos - é definida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde 1944.
A partir de 1991, com a modernização da tecnologia, os limites passaram a ser determinados por satélites de posicionamento, com a criação do GPS (Sistema de Posicionamento Global).
A extensão total da fronteira do Brasil com os países sul-americanos é de 16.885,7 quilômetros. Na América do Sul, apenas Chile e Equador não se conectam com o Brasil.
Para finalizar, uma lembrança do monumento que destaca o descobrimento do Brasil, em 22/4/1500. O marco fica em Porto Seguro, a cidade baiana onde a esquadra de Pedro Álvares Cabral atracou após o grito de 'Terra à Vista'.